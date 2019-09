Allí, el presidente de la Confederación Argentina de Basquetbol (CABB), Federico Susbielles, no dudó en calificar al técnico Sergio Hernández como “el orfebre” en la construcción de un equipo que representa “las mejores tradiciones y valores” y agradeció por “estos años y el trabajo que seguramente va a seguir”, en referencia a la continuidad de todos en sus respectivos puestos tras la hazaña lograda frente a seleccionados de increíble nivel como Serbia y Francia, respectivamente.

Por su parte, Hernández agradeció a la prensa presentarse tan temprano (7 de la mañana) y consideró que la experiencia fue “muy estresante” debido a que “había dos torneos en uno”. “Nosotros queríamos hacer como que no veíamos eso pero el hecho de tener que ganar nuestros partidos y desear que otros resultados se dieran a favor nuestro para clasificar a lños Juegos Olímpicos fue muy desgastante porque era como jugar dos partidos por día”.

“Cuando se dio la clasificación, nos tranquilizamos un poco. Fue un día de festejos, igual al día en que llegamos a la final. Después pensamos que todo lo que venía era como un premio pero no, siempre querés más y más”, agregó.

“Yo nunca me imagino las cosas demasiado, no vivo de expectativas y de sueños, soy bastante aburrido por eso. Pero veía que es una camada a la que les gusta mucho jugar untos, que tienen mucha química”, dijo Hernández y recordó las experiencias que lo marcaron en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, donde se pusieron como meta conseguir, por lo menos legar a las semifinales. “Llegamos un poco más de los que pensábamos”, concluyó.

Asimismo, Hernández insinuó que Luis Scola, de 39 años, estaría presente en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevarán a cabo el año próximo. “Es como Ginóbili, son difíciles y no te dicen nada. No me confirmó nada y mi sensación es que va a estar, y si soy yo el entrenador, lo voy a obligar a estar”, adelantó.