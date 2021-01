Federico Pizarro, autor de 10 goles (9 en el primer tiempo), fue la figura del conjunto albiceleste que ahora suma 4 unidades y se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona, detrás de Dinamarca, que suma 6 puntos, y Croacia, que cuenta con 5.

Con el regreso de Diego Simonet, quien se perdió los dos últimos partidos por una lesión en el tímpano de un oído, y una gran actuación del arquero Leo Maciel, Los Gladiadores fueron superiores a los asiáticos en la ciudad de El Cairo y obtuvieron el tercer triunfo en el Mundial, el primero de la Main Round (habían vencido a Congo 28-22 y Bahrein 24-21 en la primera ronda).

El equipo dirigido por el español Manuel Cadenas jugará el sábado ante Croacia, desde las 14, en un encuentro clave para sus aspiraciones ya que un triunfo lo dejaría al borde de la próxima ronda eliminatoria. Cerrará esta segunda fase ante Qatar el lunes, también a las 14.

Tras el encuentro, Diego Simonet, una de las máximas figuras del seleccionado albiceleste, resaltó que el equipo gestó ante los nipones la mejor actuación en el Mundial de Egipto.

"Me gustó mucho como jugamos. Me hubiese gustado haber 'matado' un poquito antes el partido, cuando tuvimos la chance en el segundo tiempo de pasar a ganar por seis o siete goles, pero me encantó. Esta fue, por ahora, la mejor versión de Argentina en este Mundial", destacó.

"Hoy jugamos muy bien tácticamente. Estudiamos muy bien a los japoneses y vimos lo que hacían, para así poder defenderlos y atacarlos bien. Y las cosas salieron", agregó el Chino, que manifestó sentirse bien de la lesión que lo alejó del equipo. "No me molestó el oído, estoy muy bien", concluyó.