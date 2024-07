Los Pumas cayeron ante Francia en Mendoza

Esta presentación marcó el debut del entrenador Felipe Contepomi, como así también la de Franco Molina y Bautista Pedemonte, quienes se convirtieron en los jugadores número 890 y 891 en representar a la Argentina en rugby.

El próximo sábado ambos equipos se enfrentarán nuevamente pero esta vez en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

El primer tiempo del encuentro fue muy disputado, con ambos equipos manteniendo un juego parejo. Las defensas fueron sólidas y el uso del pie predominó. No fue sino hasta el final de la primera mitad que los penales de Antoine Hastoy y Santiago Carreras abrieron el marcador.

Un try del capitán francés Baptiste Serin, convertido por Antoine Hastoy, al cierre de esta mitad les dio una ventaja de siete puntos a los visitantes que se fueron ganando por a 10 a 3 al descanso.

En la segunda mitad, Francia mostró un mejor desempeño, aprovechando la fuerza de sus delanteros para ampliar la diferencia en el marcador.

Los tries de Antoine Frisch y Théo Attissogbe aumentaron la ventaja, dificultando la reacción de Los Pumas. A pesar de un buen try del capitán Julián Montoya, que llegó tras una destacada jugada, el equipo argentino no pudo remontar.

El final del partido vio a Los Pumas buscando un último try, que finalmente anotó Matías Orlando, quien regresó al seleccionado tras casi un año de ausencia.

El equipo francés celebró la victoria ante un grupo de seguidores que asistieron al estadio, que estuvo lleno de aficionados apoyando incansablemente a Los Pumas.