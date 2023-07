Los Pumas le ganaron a Australia en la última jugada

Tras la derrota categóricamente en su debut frente a Nueva Zelanda por 41-12, Los Pumas se levantaron y lograron una victoria de peso para acomodarse en el certamen. El equipo se está preparando para el Mundial de Rugby 2023 que se disputará del 8 de septiembre al 28 de octubre próximo en Francia.

El partido estuvo plagado de emociones. Len Ikitau convirtió el primer try para los locales, que llegaron a estar arriba 10-0 en el arranque, pero la Argentina lo empató gracias a un penal de Emiliano Boffelli y un try de Jerónimo de la Fuente con convención posterior para irse al descanso igualados. En el complemento, Julián Montoya adelantó a Los Pumas con un nuevo try pero Nick White devolvió la paridad.

A los 29 minutos, Mateo Carreras adelantó nuevamente al conjunto argentino, pero en los siguientes seis minutos, Samu Kerevi y Mark Nawaqanitawase dieron una ventaja a Australia que parecía insuperable, hasta que en la última jugada del partido, Juan Martín González saltó sobre el ruck que terminó en el ingoal australiano, llegó a apoyar la pelota y decretó el triunfo de Los Pumas.

Con este triunfo de Los Pumas, los seleccionados de Australia y Argentina se midieron en 40 oportunidades, Los Pumas vencieron en ocho cotejos, mientras que Australia logró 28 triunfos e igualaron cuatro veces. Por eso, la victoria, al ser ante una potencia, tiene una gran importancia.