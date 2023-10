Los Pumas vencieron a Gales 29 a 17 y se metieron en las semifinales

El seleccionado nacional ya había logrado acceder a esta instancia en Francia 2007 y en Inglaterra 2015 y ahora volvió a repetir en un contexto inesperado debido a que Gales era el favorito: pese a ello, Los Pumas rompieron todos los pronósticos al ganar un encuentro que empezó cuesta arriba y pudieron revertirlo con mucha garra y corazón.

El primer tiempo arrancó muy parejo, incluso con Los Pumas jugando en campo contrario e intentando vulnerar el ingoal rival, algo que no terminó ocurriendo debido a que Gales se mostró muy aguerrido en defensa y logro contener los embates albicelestes, incluso dentro de la línea de 22.

Con el paso del reloj, Gales empezó a ganar inercia y a jugar en campo contrario: luego de varios ataques peligrosos el apertura Dan Biggar coronó una gran jugada colectiva y anotó un try debajo de la hache, convertido por él mismo para que los Dragones Rojos pasaron al frente 7-0.

A partir de ese momento se vio lo peor de Los Pumas en esa etapa, que comenzaron a ser superados por Gales, aunque por suerte sin recibir demasiados puntos en contra debido a que en ese lapso de tiempo de dominio galés Biggar apenas logró acertar tres puntos por medio de un penal y adelantó a su equipo 10-0 en el score.

Sobre el cierre del primer tiempo Emiliano Boffelli anotó sendos penales con los que el equipo nacional recortó la distancia en el tanteador y logró irse 6-10 abajo al entretiempo frente a un Gales que había empezado a perder la brújula y al que le costaba mantener la presión que había exhibido.

El complemento arrancó con dos penales tempraneros de Boffelli y con un equipo argentino creciendo en el juego, por lo que logró pasar al frente por 12-10. Gales lucía perdido en el encuentro y un error argentino en defensa que fue aprovechado por Tomos Willis lo "revivió" debido a que el ingresado medioscrum anotó un try que luego fue convertido por Biggar y le permitió retomar el dominio del marcador a los europeos por 17-12.

Los Pumas superaron rápidamente el golpe y se fueron a jugar al campo contrario con la fortaleza de sus forwards, hasta que el ingresado Joel Sclavi anotó un try a pura potencia de pick and go: una nueva patada de Boffelli en la conversión hizo que Los Pumas pasaran al frente por 19-17.

Faltando pocos minutos ingresó en Los Pumas el histórico apertura Nicolás Sánchez, quien a falta de tres minutos del final leyó muy bien el juego, robó una pelota en la mitad de la cancha y se fue corriendo solo hasta debajo de la hache para anotar un try icónico que fue convertido por él mismo. En tiempo cumplido el propio Sánchez tuvo a favor un penal que canjeó por los tres puntos y sellar el definitivo 29-17 a favor de Los Pumas. .

Síntesis del encuentro

Gales (17): 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (cap), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams. Entrenador: Warren Gatland.

Los Pumas (29): 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika. .

Cambios en Gales: ST, 10m Tomos Williams por Gareth Davies, 15m Corey Domachowski por Gareth Thomas, Christ Tshiunza por Tommy Reffell, 20m Rio Deyer por Liam Williams, 25m Sam Costelow por Nick Tompkins, Dafydd Jenkins por Adam Beard y Dillon Lewis por Tomas Francias. Cambios en Argentina: PT, 27m Matías Moroni por Santiago Chocobares; ST, 15m Rodrigo Bruno por Facundo Isa, Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela y Lautaro Bazán Vélez por Tomás Cubelli, 28m Joel Sclavi por Thomas Gallo, Agustín Creevy por Julián Montoya, 30m Nicolás Sánchez por Santiago Carreras. .

Puntos del primer tiempo: 14m try de Dan Biggar convertido por él mismo (GAL), 21m penal de Dan Biggar (GAL), 38m y 40m penales de Emiliano Boffelli (ARG). Resultado parcial: Gales 10-6 Argentina. . Puntos del segundo tiempo: 4m penal de Emiliano Boffelli (ARG), 17m try de Tomos Williams convertido por Dan Biggar (GAL), 28m try de Joel Sclavi convertido por Emiliano Boffelli (ARG), 37m try de Nicolás Sánchez convertido por él mismo (ARG), 40m penal de Nicolás Sánchez (ARG). .

Cancha: Velódrome, Marsella. Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Con información de NA