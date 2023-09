"Lo anticipo para cuando salga en policiales ya sepan por qué. A mí nadie me va a señalar ni a mí ni a ninguno de mis jugadores como un corrupto porque no lo soy. Soy un tipo digno. Sé que hubo gente que está hoy y de otras gestiones que me han traicionado", continuó Ventura, quien es panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco.

Y agregó: “Lo que pasa en un vestuario, queda en un vestuario. Nadie va para atrás en mi equipo. Estamos hablando de un fútbol que está recibiendo las apuestas oficiales, a través de la AFA, y también hay un hijo de p... que cobra sobres para decir que hay apuestas clandestinas y gente que va para atrás. Nunca probado. Que me traigan pruebas, yo soy el primero en agarrar el cogote al tipo que fue para atrás. Ojalá que me denuncien en la Justicia”.

"Les molesta mis ocho años en Victoriano Arenas, un club humilde, de barrio y al que le entregué todo. Voy a seguir haciéndolo, a lo mejor desde otro lugar”, aseguró el periodista, quien dejó al equipo último en la Primera C y, en caso de terminar así, no podrán ascenderán en 2024.