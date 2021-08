"Boca era un club muy ordenado... en el cambio de conducción, aparecieron muchos ruidos, por decirlo de alguna manera", dijo en referencia a la gestión de Jorge Ameal-Juan Román Riquelme que venció en las elecciones de 2019 a la de su hombre de confianza, Daniel Angelici, que había presidido el club entre 2011 y 2019.

Ante la consulta sobre si la actual dirigencia no tiene las ideas claras, Macri dijo: "No es tan fácil. Siempre digo que el mundo está muy complejo y esto va para para todos aquellos curas que quieren ser papas; no está fácil en el mundo dirigir ninguna institución, y menos un país".

"Y lo digo hablando con mis excolegas -agregó- que no tienen problema de inflación, del dólar, igual es complejísima la situación de gobernar. Hay que entender que no es fácil, hay que tener mucha convicción, ideas claras de lo que uno tiene que hacer y llevarlas adelante".

"Los tiempos que vienen nos van a poner a prueba sistemáticamente porque el ciudadano se ha empoderado, las redes sociales lo empoderaron, hay mucho más debate, más discusión; esta revolución tecnológica llevada a la comunicación ha generado un desafío monumental para todas las democracias", finalizó cambiando el foco del fútbol hacia la política en general.