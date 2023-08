Magic Johnson contó cómo perdió US$5mil millones por no saber de finanzas

“Yo había ganado recientemente el campeonato nacional contra Larry Bird y tres empresas vinieron. Converse, Adidas y Nike. Nike tenía sólo uno o dos años desde su fundación. Entonces Converse me ofreció más dinero. Cuando crecés siendo pobre, tomás el dinero. Entonces vino Pgil Knight (CEO de Nike) y me dijo: ‘Oye, no puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’”, repasó en su diálogo con el podcast "All The Smoke".

”¡Yo no sabía nada al respecto! Y mi familia tampoco venía de un pasado con dinero. Eso es algo que nos perjudicó algunas veces, cuando no tenés dinero, no sabés... Yo no sabía ni lo que eran las acciones en ese momento. Entonces las rechacé”, repasó Magic, quien tampoco imaginaba que luego la firma explotaría en el mercado, sobre todo desde 1984 cuando logró sumar a Jordan, estrella de los Chicago Bulls.

Pero todos quedaron atónitos tras preguntarle al exbasquetbolista cuánto dinero representarían hoy en día las mencionadas acciones: ”US$ 5 mil millones”, respondió Magic.

ZNIGywd9W0P0dVwU.mp4

