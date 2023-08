Magui Aicega, ex campeona mundial con Las Leonas, vuelve del retiro

“Vuelvo a jugar. ¿Leonas? No, no. Vuelvo a jugar en el club en Belgrano Athletic. Me entreno para jugar en Primera”, reveló en diálogo con el programa Quién Paga la Fiesta, programa de la radio Rock & Pop. Y explicó: "Se dio la idea porque hay un torneo en esta segunda etapa que son doce equipos y los cuatro primeros clasifican para la A”.

El regreso de la ex Leona será para disputar con el club en el cual debutó a sus 14 años, y en el que se retiró en 2020, el Torneo Reubicación con la ilusión de mantener al Marrón en la máxima categoría del Metropolitano de Hockey sobre Césped. “Me propusieron solo para aportar experiencia porque tenemos un equipo que juega muy bien, pero es joven. Es un torneo muy difícil, que dura hasta noviembre”, contó la licenciada en Nutrición y periodista.

Belgrano Athletic es uno de los clubes históricos del Metro, con campeonatos ganados en 1942, 1946, 1949 y 1974, pero terminó anteúltimo en la primera fase de la A con dos victorias en 15 partidos, por lo que ahora deberá jugar un certamen con los cinco equipos restantes que finalizaron entre las últimas plazas (Ciudad, Vélez, Banco Provincia, San Lorenzo y San Martín) junto a Liceo Naval, CASI, Ducilo, Hacoaj, Ferro y Olivos, los seis primeros de la B.

Solamente los cuatro primeros de la tabla jugarán en Primera durante 2024. La competición se desarrolla en formato todos contra todos a una sola vuelta. La primera fecha se disputará este sábado y podría tener a Aicega en el debut de su equipo ante San Lorenzo. “Al principio, me costó tomar una decisión porque yo no estaba preparada. No físicamente, sino de la cabeza y con el trabajo”, admitió.

Magui Aicega se encuentra actualmente trabajando en la señal de TNT Sports, donde participa de la programación habitual y las transmisiones de partidos de la Liga Profesional. En la Selección Argentina de Hockey fue campeona del Mundial Sub 21 de Terrassa en 1993 y, al año siguiente, fue subcampeona del Mundial de Dublín.

En 2002 se tomó revancha en la ciudad australiana de Perth para levantar el título después de haberse colgado la medalla de plata en los JJ.OO. de Sidney 2000. Desde 2003 a 2008 fue la capitana, cosechando tres medallas de bronce, dos olímpicas y una mundial. En 2008 anunció su retiro de la Albiceleste, pero durante 12 años más siguió en actividad. Leyenda viviente.