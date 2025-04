Rodrigo Rey: de cuando pudo llegar a Racing al pedido al Dibu Martínez

¿Y por qué no llegó a La Academia? El oriundo de Las Parejas no escondió el motivo que le hizo optar por la chance de unirse al PAOK tras una excelente campaña en el Tomba. "Tenía dos ofertas: una la de Racing y otra la de Grecia, terminé yendo a Grecia. Quería irme a jugar a Europa y fue así. Decisiones de vida", explicó.

Además, Rey se refirió sobre la posibilidad de un retorno del Dibu Martínez al Rojo, club en el cual realizó las divisiones inferiores y no llegó a debutar profesional al unirse al Arsenal en 2010, y -entre risas- defendió su lugar bajo los tres palos: "Que vuelva cuando yo me retire, je. Ahí está todo bien. Que espere, si él está bien ahí donde está, está bien, estamos bien".

Embed

Eso motivo a la repregunta en este diálogo con TyC Sports sobre si espera quedarse "de por vida" en el Rey de Copas, lo cual llevó a una rápida pero sentida respuesta por parte del actual capitán del Rojo. "Ojalá", atinó sin dudarlo dos veces el arquero de 34 años.

Por otro lado, Rey, que es uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, reveló el eterno deseo por ser parte de la Selección Argentina: "Siempre me ilusiono, siempre miro y uno siempre quiere estar. No hay lugar más lindo para competir que ese".

"Uno ve que no le toca y dice 'hay que seguir'. Cuando uno quiere algo no podes bajar los brazos porque no suceda, hay que seguir intentándolo y haciendo méritos para que pase. Está bien si no se da hoy, será mañana, será en unos meses pero siempre teniendo la fe de que puede y que va a llegar", concluyó.