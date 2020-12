Maradona: el Museo que narra su paso de "cebollita" a crack

apertura nota maradona.mp4 Imágenes capturadas con Motorola One Fusion

Como los clubes no podían fichar a menores de 14 años, Maradona formó parte de "Los Cebollitas”, el equipo comandado por Cornejo hasta 1976 y recién cumplidos los 15 años, el “pelusa”, debutó en la primera división de Argentinos Juniors con la camiseta número 16 frente a Talleres de Córdoba.

En 1977 tras firmar su primer contrato con el club recibió como parte de pago una casa en La Paternal, lugar en el que vivió del 78 al 80 junto a toda su familia, hoy convertido en museo por Alberto Pérez, ex dirigente y secretario del club, y su hijo César Pérez.

Anécdotas, el recorrido por la casa del Diego, fotos, recuerdos y mucho más en esta cobertura exclusiva del museo, el barrio y la vida de Maradona.

El Museo "La casa de D10S"

El museo está ubicado en Lascano 2257 y las entradas se pueden conseguir en www.instagram.com/lacasaded10s o en www.facebook.com/LaCasadeD10SOficial

"El camino de D10S"

La casa ubicada en Lascano 2257 (La Paternal) está a tan solo cuatro cuadras del estadio, actualmente llamado "Diego Armando Maradona", y el recorrido que el jugador hacía todas las mañanas de su casa al club hoy se lo conoce como el “Camino de D10S”.

César Pérez, director del museo, nos acompañó en el recorrido que hacía el Diego para llegar a los entrenamientos y partidos. Todos los detalles en el video a continuación.

Alberto Pérez testigo de los inicios de la vida de Maradona

"Diego no se va a ir nunca de mi vida. Vos despedís a alguien cuando no lo vas a ver más, en mi caso personal Diego sigue viviendo, no me podría despedir jamás de él", comentó Alberto Pérez durante la entrevista en la que rememoró a Maradona con las anécdotas y detalles que solo alguien que compartió los inicios del crack podría contar.