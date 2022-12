Maradona: raíces croatas y el día que los enfrentó con Argentina

En 2010 el sitio especialista en árboles genealógicos, My Heritage, publicó que "su tatarabuelo materno se llamaba Mateo Kariolic y nació en Korula, Dalmacia (hoy es Croacia, pero en ese entonces era parte del Imperio austriaco y luego fue Yugoslavia).

Mateo Kariolic emigró a la Argentina donde la abuela de Maradona nació y se llamaba Salvadora (abuela del Diez), aunque su apellido quedó como Cariolichi por la traducción al español. Ocho años después, Matías Morla, abogado de Diego, confirmaría esa información.

Sin embargo, esa no fue la primera vinculación entre Maradona y el país de los Balcanes. En 1994, en la previa del Mundial de Estados Unidos, la Selección conducida por Alfio Basile viajó a Croacia para disputar un amistoso preparatorio con el combinado local, que apenas empezaba a conformarse, teniendo en cuenta que el territorio se había independizado hace menos de tres años. De hecho, ese aspecto hacía dudar a los futbolistas argentinos de viajar a jugar.

Por esos tiempos, Diego se entrenaba día y noche para llegar en condiciones a la Copa del Mundo. La Selección tenía previsto viajar a Japón, pero el país asiático no dejó ingresar a Maradona por sus antecedentes de drogas, por lo que desde AFA debieron improvisar otra gira, que tuvo partidos en Ecuador, Israel y finalmente, Croacia.

Luego de jugar en Guayaquil, Argentina hizo escala en Nueva York en su viaje a Tel Aviv, y el plantel se entrenó en un descampado tomado por perros callejeros. Como si fuera poco, en el vuelo posterior algunos jugadores tuvieron pasajes en clase turista. Esas cuestiones fueron colmando paciencia de Diego, que amenazó con bajarse del Mundial si no cambiaban las condiciones del viaje.

Más tarde, y ya en suelo croata, decidiría finalmente abandonar la concentración a causa de comentarios de la madre de Darío Franco, quien había quedado fuera de la lista final de 22, culpándolo de la decisión del DT. Aunque pasada la bronca, Pelusa se quedaría.

Ante el reclamo, la embajada argentina en Austria consiguió una avioneta particular para que Maradona viaje desde Viena hasta Portschach, la última de las escalas (de allí iban hasta la frontera con Eslovenia, para luego cruzar y llegar a la de Croacia, donde pararían en la capital, Zagreb).

Pero Diego decidió ir junto a sus compañeros en micro. El plantel completo presionó para que el último tramo del viaje, que los llevaba a Zagreb, se hiciera en avión, y pese a las vueltas tuvieron éxito y consiguieron trasladarse en un vuelo chárter.

Ya en la capital croata, Maradona se juntó con Davor Suker, histórico goleador y máximo artillero del Mundial de Francia 1998, para visitar la tumba de uno de los ídolos del Diego, el basquetbolista Drazen Petrovic, que un año atrás había fallecido en un accidente automovilístico. Allí, el Diez se encontró con la madre del deportista y le regaló una camiseta suya de Argentina.

diego-maradona-drazen-petrovic-tumba_416x234.webp

Finalmente, luego de tanta odisea, el partido entre Argentina y Croacia se disputó y terminó con un aburrido 0-0 en el que ninguna de las dos Selecciones quiso hacer un gran desgaste.

De hecho, Maradona, de todavía delicada condición física, no pateaba al arco rival para no lesionarse, y en los últimos 20 minutos los jugadores hicieron un pacto de no agresión. Así, firmaron el empate y "durmieron" el encuentro.

A la mañana siguiente, el plantel argentino partió hacia Estados Unidos, donde la Albiceleste tuvo un comienzo arrollador y con un Diego estelar. Aunque todo terminaría en una 'tragedia' futbolística, con Maradona siendo suspendido por doping y la Selección eliminada, en gran parte por el golpe emocional que significó la baja del capitán, quien dejó la recordada frase: "Me cortaron las piernas".