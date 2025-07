Yanina Latorre contó el detalles de las infidelidades de Mariana Nannis a Claudio Paul Caniggia

"Pregúntale cuando la sacaban de un hotel donde ahora está el Four Seasson (casi a la altura de retiro, que antes era conocido como el renombrado Hotel Hyatt), en el baúl. No voy a decir el nombre del tipo para no arruinar vidas", advirtió Yanina, al aire de LAM, en las noches de América. "Se trata de un empresario", agregó la panelista.

"Y sus amigos, para que la prensa no la vea, dejaba a los chicos, cuando eran chiquitos, solos en el Sheraton (otro 5 estrellas, pero de la zona de Retiro, a un par de cuadras del Four Seasson) y salía a garchar con este tipo", amplió Latorre, al leer una información que le llegó vía mensaje, a su celular.

"¿Y el viejo banquero que se garchaba en el hotel NH de Madrid? Todo contado por su exmejor amiga. Te voy a pasar los chats cuando me lleguen. Lo voy a mostrar cuando me lleguen. Mariana era 100 veces más put... que vos", le dijo Yanina a Melody Luz, nuera de Nannis, invitada al programa, en la cara.

YANINA "NINGUNEÓ" A MARIANA

"Sos tan vacía, tenés tan poca vida, tan poco contenido, que de lo único que sabés hablar es de plata, cuando tuviste dos pesos, y ahora que te falta no podés hablar de nada, o de la parte física de la gente. Sos un engendro asqueroso pero no físico, como persona. Sos sola. En tu vida no pudiste hacer nada, más que un par de notitas riéndote de la gente pobre y humilde y mofándote de la plata que ganaba tu marido", le dedicó Yanina a Mariana, horas atrás, al aire de Ángel responde, un programa de streaming.

“¿Qué envidia te voy a tener, ma? Tengo una familia hermosa. Tengo un marido, dos hijos, vivimos todos juntos, no nos peleamos, no los expongo, no la trato de gorda ni de flaca a mi hija. No los exploté para ir a laburar, como hiciste vos cuando los trajiste al Bailando para que te mantengan. Asumilo, Mariana, no servís para nada. No sos nada. Sos la exmujer de Caniggia, un crack del fútbol. A mi marido ni lo voy a defender, es un crack del fútbol igual que el tuyo. Te invito a conocer su carrera y sobre todo la trayectoria que tuvo en Boca. No te metas con mi marido, pedazo de inútil. En tu puta vida laburaste ni ganaste un sueldo".