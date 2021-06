Marc Márquez tuvo una espectacular caída

“Me siento afortunado de haber salido ileso de una caída como esta, ya que son de las de hacerte daño cuando vuelas por los aires, pero la verdad es que estaba pilotando bien hasta el punto de la caída y por la mañana me lo había tomado con calma y por la tarde iba a dar un paso adelante, iba rápido pero en ese punto no esperaba caerme pues es una de esas curvas en las que todos los pilotos de MotoGP vamos contra la electrónica”, explicó Márquez.

“He intentado no derrapar con la rueda de atrás, sin cortar el acelerador, porque si lo haces normalmente sales por los aires y he intentado que el control de tracción actuara para recuperar la derrapada, pero no ha actuado, y es ahí cuando he salido volando”, recuerda el piloto de Repsol Honda.

En términos generales y en alusión a su situación física, Marc Márquez ha tranquilizado al señalar que “desde el primer momento que me subí en la moto, el doctor dijo que tenía la misma posibilidad de que se me rompiera un brazo o el otro brazo. Si no, no me dejaba subirme a la moto”.

“Este año tuve dos caídas fuertes, la de Jerez y ésta, pero de momento he salido ileso y eso es importante y te alivia, porque no quiero ni pensar en otra lesión”, señala Marc Márquez.