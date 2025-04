Denuncian a Canosa por tráfico de influencias e involucran a Aníbal Fernández

El episodio ocurrió en 2011, cuando falleció Rosa Gallardo, madre de Lizy Tagliani. En su programa del viernes pasado, Canosa reveló que ante la imposibilidad de obtener el certificado de defunción, "llamó a una persona de mucha confianza" para gestionar la documentación que habilitara el velorio de la mujer. Esa persona, habría sido el entonces ministro de Seguridad Aníbal Fernández.

“Lizy me llamó llorando y me dijo: ‘se murió mi mamá, la llevé a la cochería pero no tengo el acta de defunción’. Podía ir presa. Llamé y resolvimos todo”, aseguró Canosa en vivo. También mencionó que el cuerpo fue trasladado nuevamente a la casa de la conductora para poder iniciar el procedimiento legal.

El caso se viralizó tras la reaparición de un audio de 2017, donde Lizy Tagliani narró en La Negra Pop (Pop 101.5) los mismos hechos:

“Llamé a una amiga, le dije que estaba desesperada… la casa velatoria terminó devolviendo el cuerpo de mi mamá a casa. Después apareció un médico que firmó todo”.

Si bien Tagliani no identificó a la amiga en ese momento, la coincidencia temporal y los detalles del relato de Canosa reavivaron el escándalo, especialmente en medio del conflicto mediático entre ambas figuras.

La denuncia judicial busca establecer si Canosa utilizó indebidamente sus vínculos políticos para resolver el trámite, lo que configuraría una violación al principio de igualdad ante la ley y un posible caso de tráfico de influencias.

El abogado Santiago Dupuy de Lome es el denunciante.