Viviana Canosa presentó las pruebas contra Lizy Tagliani y Costa

Con una historia en su cuenta de Instagram, la mediatica reveló que se apersonó ante la Justicia, algo que iba a realizar mañana, según anticipó en su editorial: “Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”.

Posterior a ella, la conductora de Viviana en vivo (El Trece) publicó una foto de Comodoro Py 2002, lugar que aloja a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, entre otras.

El descargo de Lizy Tagliani tras las acusaciones de Viviana Canosa

“Nunca abusé de un menor ni robé”, lanzó Lizy este martes por la mañana en la puerta de la radio en la que trabaja. “No hay pruebas de algo que no sucedió. Alguien me está armando algo para cag... la vida”, expuso la estilista y animadora tras las acusaciones de Canosa.

La humorista comentó que “todo lo que dicen lo van a tener que demostrar. No tengo nada que ver con la trata, ni con las cosas que se me acusan de ningún tipo, sobre todo la de los menores”.

Luego, se refirió al trámite de adopción y a la resolución que está por salir sobre su hijo. “Esto aparece justo a días de que está por salir la adopción de mi nene. ¿A dos días va a salir todo esto?”, se preguntó.

Lizy dijo que le “duele” lo que pasa. “Se pone en juego mi honor, mi familia. Mi nene es un bebé que salió de un hogar y puede correr grandes riesgos por esto”, remarcó. Luego, amplió: “Si vos sabés que yo soy pedófila,¿por qué no denunciás cuando te enterás de que voy a adoptar? O sea, ¿permitiste que un juez, que psicólogos, que la gente que va a tu casa me den una criatura?”.

El que salió a apoyarla fue su marido, Sebastián Nebot, que publicó un posteo para apoyarla de manera incondicional: "Mi amor, quiero que sepas que te banco con el corazón y con el alma. Sé la persona increíble que sos y nada ni nadie va a cambiar eso, mucho menos las calumnias de quienes solo buscan hacer daño".

"Estoy orgulloso de vos, de tu fortaleza y de tu verdad. No estás sola, te acompaño en cada paso y siempre voy a estar a tu lado, hoy más que nunca. Te amo Lizy Tagliani", le dedicó el marido a la conductora de "La peña de morfi".

Por su parte, ella le respondió: "Te amo, gracias por el aguante".

La respuesta de Costa a Viviana Canosa

Las palabras de la periodista no tardaron en generar repercusiones y Costa decidió responder ante las cámaras de LAM. Consultada por el notero del programa, la panelista mostró su sorpresa: “ No vi nada, estaba al aire. Es una acusación aberrante. ¿Qué te puedo decir? No vi nada y no sé nada. La verdad no sé”.

Ante la pregunta sobre si le sorprendía que Viviana Canosa la señalara de esa manera, Costa no dudó: “¿Cómo no me va a sorprender? Por supuesto que sí. Es absolutamente falso”. A su vez, reflexionó sobre su participación en el conflicto entre Canosa y Lizy Tagliani, lo que, según ella, habría motivado este ataque.

“Yo tengo un grave problema que tengo que solucionar, y es que tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías, porque todo esto es generado por eso. Tengo que aprender a cerrar la boca”, confesó la humorista, visiblemente afectada por la exposición mediática del tema.

“Un carpetazo es cuando alguien tiene algo cierto de alguien y lo usa para exponerlo públicamente. Pero esto no tiene nada que ver. No tengo nada para decir, nada bueno. Esto, que es contenido para un programa, es mi vida personal. Y es muy doloroso. ¿Por qué yo tengo que pasar esta angustia?”, cerró con firmeza.

En paralelo, Costa optó por el silencio en sus redes sociales respecto a las declaraciones de Canosa. Sin embargo, compartió una imagen en la que se la ve visitando el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Santos Lugares, un gesto que muchos interpretaron como un pedido de paz o un momento de introspección personal en medio del escándalo.