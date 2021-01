Marcelo Gallardo habló sobre su continuidad en River

Entre tantas preguntas que le hicieron al DT en la previa del partido por Copa Libertadores, le preguntaron si siente que hay en el medio gente que le pega de manera malintencionada y que "lo están esperando" para criticarlo en la derrota.

Marcelo Gallardo: "Hace rato que me estan esperando y que sigan esperando"

Ante esta pregunta el técnico de River contestó: "No me corresponde a mí ponerme en un lugar de víctima ni de decir quiénes son los que están esperando que esto (que le vaya mal) suceda. Decime quiénes son con nombre y apellido y te diré cómo lo tomo. Hace seis años y pico que estoy acá y he sabido convivir con situaciones favorables y desfavorables. Estoy en un club que exige demasiado y nos expone demasiado. A lo largo de estos años aprendí a no comerme los elogios desmesurados que vienen cuando ganás y te enaltecen de una manera exagerada. Esto es fútbol. Estamos lidiando todo el tiempo entre virtudes y defectos, aciertos y errores", arrancó.

Y siguió: "Sé que si ganás tenés buena crítica y si perdés, mala. La crítica bienintencionada es valedera y noble. La malintencionada, aprendí a no darle ni cinco de pelotas. Porque no tiene sustento ni argumento. Hace rato que me vienen diciendo 'te están esperando'. Bueno, seguirán esperando. A mí nada me va a cambiar un resultado de fútbol, por peor que sea. Si me están esperando y los conocés, deciles que sigan esperando. Será que hemos hecho las cosas muy bien estos años y habrá gente que no le gusta. Y eso que nos hemos comportado sin chapear por lo que logramos. Jamás. No es nuestra esencia ni nuestra forma de ser. Esta situación no es crítica. Es un partido de fútbol que jugamos mal y perdimos. Hoy nos toca estar tratando de dar vuelta un resultado con las sensaciones de lo que somos y hemos sido como equipo. Y si no la gente de River se siente representada por el equipo más allá de ganar o perder. Jugaremos hasta que nos dé y si no nos da... bueno, igual haremos el esfuerzo".

Su continuidad en River

Como era de esperarse, le consultaron a Marcelo Gallardo por su futuro al frente del equipo y dejó una respuesta que inquietó a la gente: "No vine acá para hablar de mi continuidad. Cuando termine mi participación en esta Copa Libertadores haremos el análisis con mayor detenimiento y qué me da razones para seguir o para no seguir. Cuando termine este mes hablaré con mi cabeza para ver cómo seguimos. Habrá que esperar un tiempito".

Información del partido

El conjunto de Marcelo Gallardo visitará a Palmeiras por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores el próximo martes 12 de enero a partir de las 21.30 horas. El árbitro del encuentro será el uruguayo Esteban Ostojich. El partido de Copa Libertadores se podrá ver por la señal de cable ESPN 2 y por Facebook Watch.