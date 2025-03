Marcelo Gallardo, optimista pese a la derrota: "El equipo se pareció más a lo que quiero"

Gallardo profundizó su análisis: "En los primeros diez minutos nos costó. Nos hacen un gol fácil. Eso lo podría haber potenciado a Estudiantes y, de todos modos, a partir de ahí tomamos el control del partido, con mejor volumen de juego y mejores asociaciones. Nos faltó en el último tercio, pero me sentí más conforme”.

“Me sentí representado. Si vos decís esto en un contexto de derrota parecería que le estoy mintiendo a la gente. Yo no le miento a la gente", subrayó en la conferencia de prensa.

La expulsión de Enzo Pérez fue otro de los temas a los que se refirió Gallardo. "Él tomó una decisión dentro del campo. Muchas veces las emociones juegan. A veces a favor y otras, en contra. Enzo termina tomando una decisión que cuando la ve, asimila que no era necesaria, porque lo hablamos. Es una jugada aislada, perdimos una pelota adelante y estábamos en un ataque", evaluó el entrenador.

Ajun6wuISgClLgP4.mp4

"El retroceso no fue malo. Cuando comete la falta estábamos mano a mano. No había superioridad numérica del rival. Acá jugamos en equipo. En el vestuario se aclara todo. Acertamos y nos equivocamos en equipo. Y así va a ser siempre”, sostuvo.

“Por momentos, el equipo me gustó. Tranquilidad, porque eso es lo que quiero. Lamentablemente, perdimos. Y queda el resultado. No digo que me voy tranquilo, pero me voy con la convicción de que es por ahí. Por momentos hicimos cosas que reflejan más lo que quiero”, añadió.

El enojo de Gallardo ante algunas preguntas

El DT de River se mostró molesto ante ciertas consultas que, según su criterio, tuvieron el objetivo de ofenderlo tras la derrota contra Estudiantes.

Una de las preguntas que enfadó a Gallardo fue cuando lo consultaron sobre el funcionamiento de su equipo durante las ocho fechas del torneo local. Entonces, respondió: “¿En qué tono lo preguntás? Vos sos uno de los que pregunta siempre y te respondo. Siempre me escuchás cada respuesta que te doy, ¿qué pensas vos que digo?. Estamos en el mismo tono ... yo no cambio el discurso de acuerdo con un resultado”.

Por otra parte, explotó ante una afirmación de un periodista sobre la tarjeta roja a Enzo Pérez: “Lo que vos haces mención, que puso el retroceso del equipo y compañeros... No es así”.