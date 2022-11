El Matador fue contundente: “Hay que tomarlo con tranquilidad, aprender de los errores cometidos. Los partidos nunca se ganan antes de jugarlos. Creo que Argentina sobró un poquito al rival, muy cancheritos en algunos momentos y lo pagó. Ahora hay que ponerse otra vez el mameluco de laburo, olvidarse de que son las figuras y los elegidos por todos como candidatos a ganar el Mundial”.

El exdelantero, goleador y figura del Mundial 1978, siguió con el análisis puntualizando en la actitud del equipo: “Acá se meten todos los gatos en la misma bolsa. Creo que Argentina sobró al rival, le pareció un partido más fácil de lo que se dio y ahí estuvo la gran equivocación. Pero esto sirve para que Argentina vuelva a ser Argentina con otro temperamento, con otra visión y con más tranquilidad”.

Embed

En diálogo con habló con Radio 95.1 Pulxo, Kempes añadió: “No supieron estar a la altura de las circunstancias, no se si será que los 37 partidos invictos, si habrá influido eso pero nunca se jugó con selecciones clasificadas. Arabia Saudita le mostró a Argentina cómo hay que jugarle: con mucha fuerza, con mucha presión, no dejándolo jugar. No aparecieron las grandes figuras de Argentina y el partido fue para Arabia Saudita”.