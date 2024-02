Martín Palermo tiene nuevo club y dirigirá a un ex River

El Titán viajará a Asunción en las próximas horas para firmar su vínculo con el club, que se extenderá hasta diciembre de este año. De no mediar imprevistos, el DT dirigirá su primer entrenamiento en el club paraguayo este martes por la tarde.

Por otro lado, su debut en Olimpia podría ser nada menos que en el clásico contra Cerro Porteño, este sábado, en condición de local en el estadio Defensores del Chaco. Olimpia es el primer club grande a nivel América que entrenará en su auspiciaste carrera como entrenador.

De esta manera, el Loco tendrá su primera experiencia en el fútbol de Paraguay, después de haber dirigido en Chile (Unión Española y Curicó) y México (Pachuca). En Argentina, el Titán estuvo al frente de Arsenal, Godoy Cruz y Aldosivi, antes de su último paso por Platense.

Martín Palermo disputará la Fase 1 de la Copa Sudamericana con Olimpia: se enfrentará a Sportivo Ameliano, en un duelo a partido único el próximo 7 de marzo, por un lugar en la fase de grupos del certamen continental. Si avanza, eventualmente podría ser rival de Boca en el segundo torneo más relevante de Conmebol.

La relación de Palermo y Pratto

Hace un tiempo, Palermo contó su historia de cómo llevó a Pratto a Boca: "Tuve la posibilidad de llevarlo a Boca cuando el estaba en Cambaceres. Mi hermano, con un profe amigo, me dijeron: 'Mirá, hay un chico en Cambaceres que se destaca, es muy bueno; lo tienen que llevar'. Y entrenó un par de veces, hizo una prueba y ahí ya lo ficharon. Se quedó en la pensión que tenía Boca en Almirante Brown y yo lo pasaba a visitar y le llevaba botines".

"Pasó a la pensión del club y entrenó con nosotros y en Reserva... Hasta que el Coco (Basile) vino un día y me dijo: 'A ese pibe que trajiste vos hay que subirlo, está haciendo goles en su categoría, en Reserva. Y vino, estuvo un par de partido, fue al banco, debutó, se le hizo difícil y tomó un rumbo para otro lado", prosiguió Palermo en TyC Sports.

Por otro lado, Pratto confesó sobre el Titán: “Me cortaba el pelo como Palermo, pero no me dejaban teñirme (risas). Era mi ídolo no por lo futbolístico, sino por todo lo que representaba". Por último, Pratto tuvo pocas oportunidades en el Xeneize por la presencia de Martín Palermo... Luego, quedó en la historia de River.