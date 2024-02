"Diosa", le gritaron desde el público. Acto seguido, la cantante tuvo una inesperada salida que inmediatamente se volvió viral. "Yo ya soy el 5 de Cambaceres", lanzó entre risas por todo lo que había corrido en el escenario y cómo estaba de transpirada.

La escena llegó a oídos de la institución, que aprovechó la movida para sumarse al chiste. "Bienvenida Lali al club de la ciudad", escribió la cuenta oficial de Cambaceres en Instagram junto a una foto editada donde se puede ver la cara de la artista sobre el cuerpo del futbolista.

Quién es el 5 de Cambaceres

¿Quién es puntualmente el 5 de Cambaceres? Sane Issa llegó al Rojo de Ensenada proveniente de Berazategui para sumarse como uno de los nuevos refuerzos del club, que actualmente milita en la Primera C. "Mis expectativas son aportar mi granito de arena en el grupo y dar lo mejor. Me encontré con gente muy buena, que desde un primer momento me trató muy bien", aseguró cuando se confirmó su llegada.

El futbolista tiene 21 años (categoría 2002), es descendiente de senegaleses y pasó por las Inferiores de dos clubes de Primera. "Arranqué en Independiente y ­llegué hasta Novena. Fui a Defensa y Justicia, metí cuatro años y llegué a Berazategui. Entrené varias veces con la Reserva del Halcón, pero después fui al Naranja y ahí pude subir y debutar. Tengo diez partidos aproximadamente", reconoció.

Contra Muñiz, este domingo, el volante llevó la camiseta con el dorsal 5 en el 2-2 contra el Rayo Rojo. El elenco por donde pasaron Lucas Pratto y José Luis Calderón caía por dos goles (Gonzalo Villafañe y olímpico de Brian Picca) pero igualó gracias a los goles de Bruno Galeano -de penal- y Rodolfo Fernández.

Ahora, con dos puntos en las primeras dos jornadas del torneo de la C, Camba visitará Mercedes. En el debut contra Lamadrid en Devoto (1-1), Sane Issa fue la figura de la cancha.