Mary Duffy, la abuela más fuerte del mundo

“Tengo 70 años, pero estoy más en forma que nunca. Me veo y me siento mejor ahora que cuando tenía 40 años. Hay gente que me dice que soy demasiado mayor para esto, pero mi lema es ‘no puedes hacer retroceder el reloj, pero puedes darle cuerda’”, aseguró Mary Duffy, tiene récords mundiales de pesomuerto con 114 kilos.

Oriunda de Connecticut, Estados Unidos, esta “abuela” comenzó a entrenar a los 56 años luego de subir de peso tras la muerte de su madre, ocurrida en 2007.

A partir de su esfuerzo, bajó más de 20 kilos en sólo un año. Esta proeza tiene que ver con las dos sesiones de levantamiento de pesas a la semana que viene realizando desde entonces.

También suma un entrenamiento cardiovascular y de fuerza general todos los días. Además, se animó a participar de su primera competencia de levantamiento de pesas en 2014, a los 64 años.

mary 2.jpg Mary Duffy, una abuela diferente.

Luego de esa experiencia, donde no le fue nada mal, comenzó participar en competencias internacionales organizadas por la Asociación Internacional de Powerlifting, dos veces al año.

“Recuerdo que me golpeó cuando me miré en el espejo y pensé que esa no era yo. Perdí peso rápidamente y me di cuenta de que cuanto más entrenaba, más lo disfrutaba, y así ha sido desde entonces”, cuenta Mary sobre aquel hecho.

“No quiero parecerme a la abuela promedio de 70 años, porque definitivamente no me siento como una”, afirmó sobre la vitalidad que goza a pesar de su edad.