Matías Canapino: su debut en el TC, la presión del apellido y las frases del padre que lo guían

El oriundo de Arrecifes de 24 años, quien comenzó su carrera en 2019 en el Pista Mouras, debutó en el TC el domingo pasado en la primera fecha de la edición 2025 (disputada en Viedma de Río Negro) y será parte de esta temporada. Con el 68 en los laterales de su Chevrolet Camaro del Rus Med Team, Matías terminó 29° sobre los 54 pilotos en su debut.

Conoció autódromos y a los mejores pilotos del Turismo Carretera como a la leyenda Guillermo Ortelli siendo un bebé. "Me acuerdo de conducir el auto de calle despacito por los circuitos con solo 7 años", reveló uno de sus primeros recuerdos con el automovilismo quién cumplió el sueño de ser piloto del TC, ese sueño por el cuál se le iluminan los ojos cuando habla de él en esta entrevista con Diario Popular.

-¿Qué significó para vos llegar y debutar en el TC?

-Una felicidad enorme, un sueño cumplido desde que tuve el pase al TC. Muchos años trabajando, desde el arranque en el Pista Mouras a años donde me tocó estar parado y no poder correr. Es un premio al esfuerzo y tantos años de sacrificio y constancia. Esperaba que llegara este momento, por ahí no fue como lo esperaba porque llegamos muy justos con el auto, sabía que iba a ser así, nos faltó mucho trabajo. Pero mecánicamente no sufrimos ningún inconveniente, el auto funcionó bien, dimos todas la vueltas sin inconvenientes. Lo importante es que nos trajimos la información de que nos está faltando y dónde tenemos que evolucionar.

Matías Canapino y qué significó su debut en el TC

-¿Qué objetivo te pones en la temporada?

-Me he plateado mejorar e ir evolucionando todas las carreras tanto yo como piloto como el auto.

-¿En qué momento dijiste voy a ser piloto de automovilismo?

-Recuerdo una carrera de TC en Paraná. Tenía 11 o 12 años, todavía no me había subido a un karting. Esa vez le pedí a mi viejo que quería correr y recién ahí me subí al karting. Él quería que naciera de mí para que le pusiera pasión. Ahí arrancó todo...

-¿Si no hubieras sido piloto, que habrías sido?

-Ingeniero en aerodinámica, algo que llegué a estudiar algo, para seguir ligado al automovilismo. Siempre supe que me dedicaría al automovilismo. De hecho, cuando me tocó no correr realicé trabajos de taller.

-¿Qué crees que se dirían con tu viejo en este momento?

-Sería muy emocionante para mi viejo y para mí. Yo creo que me diría dos frases que me decía siempre y que son mi lema: 'Ir de menos a más, esa es la clave' y 'cada uno es artífice de su propio destino y que si uno no trabaja no logra las cosas'.

Matías Canapino y las frases del padre que lo guían

-¿Y un ídolo en el automovilismo?

-Siempre ha sido mi viejo mi referente, he aprendido muchas cosas de él y lógicamente mi hermano, de quién mas allá de su talento, admiro la dedicación, compromiso, profesionalismo y su calidad para poner a punto el auto.

-Son hermanos, pero también rivales. ¿Hubo consejos de él en estos días?

-Sí, por supuesto, siempre lo hubo y lo sigue habiendo.

image.png

Matías junto a su hermano Agustín, cuatro veces campeón del TC.

-¿Sentís presión por ser el hijo de Alberto y el hermano de Agustín?

-Sinceramente no. Seguramente en algún momento me pasó, cuando empezaba a correr: pensaba que tenía que ganar la carrera o las comparaciones, como le pasará a los hijos de Messi cuando juegan al fútbol. Pero son cosas de las que uno aprende a convivir y hasta aprovechar de cierto modo, disfrutarlo, es más un beneficio que una contra... Lo he trabajado yo internamente y actualmente no me complica en nada.

Matías Canapino: de la presión al disfrute de tener su apellido

¿Cómo te definís como piloto?

-Una de mis principales fortalezas es la dedicacion que le pongo, el hecho que estoy en el dia a dia sobre el auto y el trabajo. Soy muy exigente con mi equipo de trabajo en tener una evolucion constante. Soy muy conservador en el fin de semana, no suelo hacer locuras

¿Qué hobby tenés?

-No muchos. El simulador, otras cosas de la computadora, conectarme con amigos a jugar.

-Por último, ¿ahora cuáles son tus sueños?

-Afianzarme en el TC, es a lo que apunto, a poder pelear carreras y en el futuro campeonatos. y no tengo dudas de que en el conjunto en el que estoy lo puedo lograr.