"Cuando respiro y me muevo es como si tuviera una aguja dentro todo el tiempo. Todo lo que puedo decir es que respirar es difícil para mí. Cuando intento respirar es doloroso y muy incómodo", dijo Rafa en la conferencia de prensa tras la derrota en la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz.

"No sé si es algo en las costillas, no lo sé aún. Me hace sentirme un poco mareado porque es doloroso. Es un tipo de dolor que me limita mucho. No es solo por el dolor. No me siento muy bien porque afecta a mi respiración", especificó el tenista más ganador de Grand Slam de la historia, con 21 festejos.

Nadal-dolor.mp4 La conferencia de prensa de Nadal en la que dejó en claro que está muy preocupado. Fuente: diario Marca.

El exnúmero uno del mundo cayó el domingo ante Fritz por 6-3 y 7-5 en la final de Indian Wells y no quiso que la información sobre su estado de salud empañara la conquista del estadounidense. "No es el momento de hablar de esto. Incluso si es obvio que no podía hacer las cosas normales hoy. Es una final, lo intenté y perdí contra un gran jugador".

"No es el día de hablar de qué pasa conmigo. Es su día y no necesitamos esconder eso en mis comentarios", dijo el mallorquín luego de su primera caída en 2022 tras 20 triunfos entre el Abierto de Australia, Melbourne, Acapulco e Indian Wells. No obstante, los gestos que hizo durante el partido y luego su rostro adusto generaron preocupación.

El actual número tres del mundo sintió molestias el sábado pasado en las semifinales ante su compatriota Carlos Alcaraz y estará ausente del circuito hasta resolver su problema físico: "Lo único que me preocupa ahora es qué está pasando ahí (señalándose el pecho). Qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto va a tardar", concluyó.

No son pocos los que señalan que puede ser una secuela del Covid que padeció en enero mientras que algunos lo atribuyen a la posibilidad de que esté vinculado a la vacuna contra el coronavirus. Es aún prematuro hablar de algo cardíaco -como le ocurrió al Kun Agüero- pero es inevitable emparentar ambas situaciones.