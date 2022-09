Nick Kyrgios y un ataque de ira tras ser eliminado del US Open

Embed El que se enojó poquito, fue Nick Kyrgios



El australiano rompió raquetas y se fue en llamas tras perder ante Khachanov en los Cuartos de Final del US Open



Todo comenzó después de saludar a su rival Khachanov y al juez tras finalizar el partido. En ese momento, le pegó fuertísimo tres veces a la raqueta (con la que terminó el encuentro) contra la superficie y la revoleó. Y no terminó ahí. Agarró otra del bolso y también la quebró de un solo golpe y la mandó a volar. Todo ocurrió en unos segundos mientras el ganador saluda a su público. Después, se colgó el bolso y se retiró del estadio.

Esto se veía venir. Es que durante el partido también lanzó su raqueta contra el suelo por la frustración y recibió una advertencia del juez por lanzar una botella a la pista durante la pausa previa al comienzo del cuarto set.

“Honestamente, ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que he tenido éxito en un ‘grande’, los demás torneos no tienen valor”, expresó en la rueda de prensa posterior a su derrota frente a Khachanov en los cuartos de final.

“Lo único de lo que se acuerda la gente en un ‘grande’ es si ganas o si pierdes. Creo que prácticamente todos los demás torneos del año son una pérdida de tiempo. Solo deberías competir en los ‘grandes’. La gente se acuerda de ti por los ‘grandes’”, insistió el australiano de 27 años, que recientemente alcanzó a disputar la final de Wimbledon frente a Novak Djokovic.

“Lo que ha ocurrido es devastador, no sólo para mí, sino para todos los que querían verme ganar. Me siento como una mierda. He defraudado a mucha gente. Me siento que, o lo gano todo o lo pierdo todo, siento que he fracasado en este torneo en este momento, eso es lo que siento”, concluyó el tenista.