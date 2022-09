La llamativa frase del Beto Márcico sobre Madrid y el descenso de River

Al Beto, que la rompió en Boca en la década de 1990, le habían consultado en una entrevista acerca de la comparación ya conocida de si era peor la final que Boca perdió contra el Millonario en la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu o perder la categoría, algo que sufrió River en 2011 cuando descendió a la B Nacional. Y el ex volante del Xeneize no dudó y tiró la frase antes mencionada y remató: "La mancha no se borra nunca".

Además, sobre el encuentro que se jugará este domingo, que puede darle un gran envión anímico al equipo ganador para el tramo final del campeonato, Márcico expresó en diálogo con Boca de Selección: "Va a ser un partido muy parejo. La diferencia la va a hacer la gente de Boca. Los equipos son medios parejos, pero la gente de Boca va a empujar a todo el equipo".

Luego, también respaldó a una joyita del Xeneize: "Yo aprovecharía para poner a Luca Langoni. El pibe está bastante centradito, habla bien, está bien ese pibe. Aparte hizo dos goles la otra vez en cancha de Boca". Y concluyó hablando sobre otro jugador: "Hizo un buen partido Norberto Briasco también, cuando a los jugadores los pones en la posición donde están acostumbrados a jugar, cambia".