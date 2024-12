Piden el sobreseimiento de Gonzalo Montiel en la causa por abuso sexual

En un escrito de más de 120 páginas, se incluyeron 15 declaraciones y diversas pericias psicológicas, psiquiátricas y generales. De acuerdo con el documento, las pruebas recolectadas señalaron que "el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye".

A lo largo del escrito, el funcionario judicial destacó que existen distintas "inconsistencias" en el relato de la denunciante, en el caso caratulado como "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas". Junto con el futbolista de la Selección y el Sevilla está acusado un joven llamado Alexis Acosta.

"La víctima, cuando hace referencia al hecho, no lo puede hacer en forma circunstanciada. Y si bien ella explica por qué no pudo hacerlo y que esto por sí solo no invalida sus dichos, lo cierto es que, aún haciendo el análisis bajo una mirada de género, este testimonio desguarnecido de detalles u otros datos que posibiliten su verificación, no puede imponerse por sí solo a un nutrido cúmulo probatorio que lo contrarrestan", señaló el fiscal en el documento.

Gonzalo Montiel - Abuso sexual.jpg Gonzalo Montiel fue sometido a una serie de pericias psicológicas en septiembre pasado.

Entre otros puntos, la Fiscalía resaltó que "una lógica semejante derrumbaría por completo otros principios constitucionales como el de inocencia, o desvanecería la necesidad de alcanzar la verdad como uno de los objetivos del proceso penal". En el cierre del documento, fundamentó la solicitud sobreseimiento, al indicar que "este Ministerio Público Fiscal debe actuar y pronunciarse de acuerdo a un criterio objetivo, aun a favor del imputado", y que el representante de la sociedad "debe constituirse en la primera valla frente a una imputación desprovista de elementos que puedan sostenerla".

Ahora, el juez que entiende en la causa tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver el pedido.

El sobreseimiento de Montiel fue presentado un mes después de que su defensa, a cargo de los abogados Daniel Rubinovich y Rafael Sal lari, planteara el mismo pedido. En septiembre pasado, tanto Acosta como Montiel realizaron una serie de pericias psicológicas en la Asesoría Pericial de San Justo, del distrito de La Matanza.

La denunciante afirmó haber asistido al cumpleaños del futbolista campeón del mundo tras recibir una invitación por WhatsApp. En su declaración, sostuvo que durante la celebración le "convidaron tragos" y, luego, comenzó a sentirse "muy mal". Según su relato, pidió ayuda al jugador y lo último que recuerda es haberlo visto antes de despertarse "en la entrada de la casa de Montiel, mojada y llena de barro". También aseguró que tenía "la ropa desacomodada" y que la madre del futbolista le habría dicho: "Te violaron, mamita".

En ese sentido, el fiscal Brogna comentó que los testigos fueron "coincidentes en describir ciertos hechos que permiten afirmar que el imputado Montiel no podría haber cometido el hecho que se le atribuye", además de los resultados que arrojaron a su favor las pericias. Entre otros aspectos, se mencionó que el futbolista no estaba presente cuando habría sucedido el hecho denunciado, ya que había salido con el auto para ayudar a un amigo.