Hamilton se benefició de la sanción de cinco segundos de penalización impuesta a Sebastian Vettel (Ferrari), que fue el primero en cruzar la meta, y ganó por delante del alemán una carrera en el que el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, concluyó tercero.

El capitán inglés de Mercedes, que firmó su quinta victoria del año, la septuagésima octava en la categoría reina, lidera ahora el Mundial con 162 puntos, 29 más que su compañero Valtteri Bottas.

Vettel fue sancionado por un reingreso inseguro en la pista que casi envió a Hamilton a estrellarse contra un muro.

"No, no, no es así. Hay que ser ciego para pensar que se puede salir al césped y controlar a dónde vas. ¡Es injusto!", se quejó Vettel.

"Por supuesto que no es así como quería ganar", reaccionó el piloto británico de Mercedes. "Es una pena, pero así es la carrera", concluyó.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) terminó quinto por delante de los dos pilotos de Renault, el australiano Daniel Ricciardo y el alemán Nico Hülkenberg.