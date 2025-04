Doohan tras su floja carrera en el GP de Arabia: "Uno de mis días más difíciles"

Doohan explicó su flojo rendimiento en Arabia: "Se dio una combinación de cosas que simplemente no funcionó, aunque al principio no parecía tan mal. Nos la jugamos con ese coche de seguridad en la primera vuelta (NdeR: Doohan paró para cambiar sus neumáticos medios por unos duros) y al principio lo cuestioné porque pensé 'bueno, nos quedan 49 vueltas con este neumático duro'".

Y continuó su crítica a los ingenieros del equipo: "Para ser honesto, me sentí bastante cómodo en las primeras vueltas detrás de Hulkenberg. Pero simplemente no era suficiente para adelantarlo en las rectas. Y cuando todos empezaron a parar, incluso si me mantenía en zona de DRS, era presa fácil para los coches de atrás".

El australiano aún no ha podido superar el 13° puesto en estas primeras cinco carreras suyas en la F1 a diferencia de Colapinto, que lo había hecho en todas el año pasado conduciendo para Williams. Un dato duro de por qué más temprano que tarde el argentino debería tomar su lugar para tener su oportunidad en la escudería.

Mientras Doohan sufre la Fórmula 1, Colapinto sigue trabajando con el simulador en la sede del equipo en Enstone. De todas maneras, el australiano se sigue viendo como titular y en este diálogo con el canal de la F1 comentó: "Creo que tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas".

"Si conseguimos juntar todo en una vuelta, podemos estar peleando en la clasificación, algo que hará que todo sea un poco más fácil y que nuestra estrategia sea más sencilla, para que no nos fuerce a hacer cosas tan arriesgadas para intentar compensar. Hoy (por este domingo) definitivamente pasaron muchas cosas y tuvimos más dificultades. Pero solo tenemos que mantener la cabeza en alto y seguir empujando", concluyó su análisis.

¿Estará entre el 2 y 4 de mayo en el GP de Miami? En principio, iría como titular (sería la famosa sexta carrera del contrato), con la posibilidad de que Colapinto sea el reserva. Y en sus declaraciones, no dio lugar a la duda: "Ahora pasaremos un tiempo en el simulador en los próximos días y trabajaremos junto con los ingenieros para aprender todo lo posible del fin de semana y seguir liberando el potencial del coche".

