Almirante Brown es el líder de la Zona A con 51 puntos y está clasificando a la final por el primer ascenso. Deportivo Morón (con 49), Defensores de Belgrano (47), San Martín de Tucumán (47), Agropecuario (47), Gimnasia de Mendoza (45), Temperley (45) y San Martín de San Juan (45) que le siguen hoy entrarían al reducido.

Almirante-vs-Almagro.jpg

Mientras que Chacarita es el puntero de la Zona B con 58 puntos y está ganándose un lugar en la final por el primer ascenso. Luego, al reducido están clasificando Independiente de Rivadavia (57), Deportivo Maipú (55), Atlético Rafaela (46), Quilmes (43), Brown de Adrogué (41), Ferro (40) y Deportivo Riestra (39).

Por último, Flandria y Villa Dálmine, últimos en la Zona A y B respectivamente, están perdiendo la categoría y San Telmo y Tristán Suárez, los anteúltimos, jugarían hoy un desempate para definir el tercer descenso. Cabe remarcar que quedan siete fechas por jugarse en la Zona A y cuatro en la Zona B.

Próxima fecha de la Primera Nacional

Zona A

Sábado 09 de septiembre

17:40: Temperley vs. Alvarado

21:00: San Martin (T) vs. Gimnasia (M)

Domingo 10 de septiembre

15:00: Agropecuario vs. Def. Unidos

15:00: San Telmo vs. Flandria

15:05: All Boys vs. Güemes (SdE)

Lunes 11 de septiembre

15:40: Nueva Chicago vs. Patronato

21:00: Estudiantes (RC) vs. Dep. Morón

21:10: Def. de Belgrano vs. Alte Brown

Miércoles 20 de septiembre

15:30: Almagro vs. San Martín (SJ)

Zona B

Sábado 09 de septiembre

15:30: Villa Dálmine vs. Atl Rafaela

Domingo 10 de septiembre

14:10: Chacarita vs. Ferro

15:00: Tristán Suarez vs. Riestra

15:30: Dep. Maipú vs. Estudiantes (BA)

15:30: Atlanta vs. Racing (C)

16:00: Aldosivi vs. Dep. Madryn

16:30: Chaco For Ever vs. Quilmes

18:00: Mitre (SdE) vs. Gimnasia (J)

21:30: Ind Rivadavia vs. Brown (A)