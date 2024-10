Qué dijo Marcelo Bielsa tras las críticas de Luis Suárez y la derrota ante Perú

"Creo que lo que pasó en la semana no condiciona y no lo vinculo con cómo jugamos. Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar en la selección”, analizó Bielsa luego de la caída de Uruguay, que quedó en el tercer puesto de la tabla, a cuatro puntos del líder Argentina.

“No alteró para nada la convicción con la que se preparó el partido. El profesionalismo y el funcionamiento del grupo y el cuerpo técnico para la preparación del partido fue igual que siempre. Para resumir, lo que sucedió no tuvo efecto en el rendimiento, en la preparación del partido, en la actitud con la que se afronto. Todos actuamos con máxima seriedad, por supuesto que no ignoro todo lo que pasó”, insistió el DT rosarino.

Después de su retiro de la Celeste, Suárez cuestionó la manera de Bielsa a la hora de relacionarse con el plantel. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron y no las dije por el bien de la convivencia. Hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la selección”, aseguró el delantero. Esto derivó en una reunión de los principales futbolistas del seleccionado con Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y una posterior del planteo con el propio DT.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1844949955829489875&partner=&hide_thread=false "NO TUVIERON INFLUENCIA EN EL PARTIDO LOS DICHOS DE LUIS SUÁREZ"



"NO IGNORO TODO LO QUE PASÓ, SE QUE MI AUTORIDAD DE QUEDA DE ALGÚN MODO AFECTADA PERO LA PREPARACIÓN LA HICE CON MÁXIMA SERIEDAD"



Marcelo Bielsa sobre las declaraciones del delantero uruguayo.



#DisneyPlus pic.twitter.com/pE5RrRbvwY — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2024

Bielsa evitó dar detalles de las reuniones. "No voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir porque tendría que describirle aspectos que yo entiendo que corresponden a la intimidad de un grupo que funciona, que los episodios que se deben revisar se deben hacerlo internamente, no difundiéndolos”, explicó al ser consultado en la conferencia de prensa.

"En el fútbol, todos sabemos cuando las cosas son positivas. Quien está en entredicho soy yo, entonces, evaluar los efectos de todas estas cuestiones implica referirse a ellas, recorrerlas, explicarlas, y todo eso, a mí no me gusta hacerlo. Prefiero no hacerlo. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo”,

Por último, Bielsa hizo un análisis de la derrota de Uruguay ante Perú: "Ellos no generaron situaciones de gol, prácticamente. Tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Ellos, cuando atacaron, fueron mejores que los nuestros. Era un partido que debió terminar empatado. La actuación de nuestro equipo es la misma, la valoración es la misma. No haber creado peligro es algo que de alguna manera define la actuación. No fue positiva”. admitió.