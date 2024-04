Qué resultados necesita Boca para clasificar a cuartos en la Copa de la Liga Profesional

Después del resultado negativo en La Plata, Boca mantuvo los 22 puntos y quedó quinto en su zona, a uno de Lanús -que perdió contra Racing, el sexto- y a siete del líder Godoy Cruz, que aseguró el primer puesto.

La ventaja que tienen los Xeneizes es que sus competidores se sacarán puntos entre sí: Estudiantes cerrará con Lanús y Newell's visitará a Defensa y Justicia. En tanto, la Academia deberá ir a Córdoba para cruzarse con Belgrano.

Lo cierto es que Boca tendrá otra oportunidad el martes desde las 20 en la Bombonera frente al Tomba. Incluso, depende de sí mismo: si gana llega a 25 puntos y clasifica a los cuartos de final del torneo, ya que el Pincha (2° con 24 unidades) y Lanús (3° con 23) juegan entre sí y los dos no lo podrían alcanzar.

Si pierde, está eliminado. Ahora bien, ¿puede pasar empatando? Hay una mínima posibilidad. Si Boca iguala con Godoy Cruz, Racing pierde, Defensa y Justicia y Newell's empatan (o Newell's pierde) y Lanús pierde, los Xeneizes quedan cuartos y pasan empatando.

estudiantesbocanueva.jpg Después de la derrota contra Estudiantes, Boca se jugará todo en la última fecha.

Qué dijo Diego Martínez tras la derrota contra Estudiantes

"Duele muchísimo. Era un partido de detalles. De mucho emparejamiento. Lo más justo hubiese sido un empate. Nosotros tuvimos más juego y casi mayor peligro, pero casi no nos sacábamos diferencias. Si bien depende de nosotros, podríamos haber sellado la clasificación", analizó el DT en La Plata.

Además, Martínez explicó cuales son los aspectos que rescata del rendimiento de su equipo y lo que hay que seguir trabajando: "No faltó fluidez, sino transformarla en situaciones. Si íbamos a obtener una ventaja era a través de un duelo ganado. El control estuvo".

Martínez expresó su descontento por la segunda tarjeta amarilla para Lautaro Blanco, que dejó a Boca con diez hombres. Pero el mismo esquivó alguna declaración del árbitro del encuentro Fernando Echenique: "Del arbitraje no voy a hablar. Esa jugada no me pareció para amonestación, pero son situaciones de juego. A veces, ciertas decisiones pueden terminar perjudicándote, pero siempre creo que el árbitro es un ser humano, que puede cometer errores como puedo cometer yo".