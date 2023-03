El defensor de 28 años, que salió lesionado en el entretiempo de la victoria ante el Verde, sufrió una "lesión muscular en el recto anterior del miembro inferior" de la pierna izquierda, tal como confirmó el club de Avellaneda en sus redes sociales. La misma le demandará entre dos y tres semanas de recuperación.

Embed La práctica empezó en el gimnasio.

Los que jugaron más de 45' vs. Sarmiento: aeróbico en cancha auxiliar. El resto: pasadas y fútbol reducido.

Gonzalo Piovi: lesión muscular en el recto anterior del miembro inferior izquierdo. Hizo fisioterapia.

Maxi Moralez trabajó a la par. pic.twitter.com/JvCbjmwo6Q — Racing Club (@RacingClub) March 13, 2023

Esto significa que, de movida, Fernando Gago no podrá contar con el ex Colón en el duelo del próximo viernes frente a Unión de Santa Fe como visitante. De todos modos, como luego hay fecha FIFA, Piovi solamente se perdería un partido, ya que de no medir imprevistos en la recuperación, podrá estar disponible nuevamente ante Huracán, el último fin de semana de marzo.

Baja más que sensible para Racing, ya que el zurdo le da salida limpia por abajo, buena pegada en pelota parada, y se había consolidado también como marcador. Encima, vale destacar que una semana atrás la Academia también había sufrido la lesión de Leonardo Sigali, por lo que ninguno de los dos centrales titulares de Gago estarán en Santa Fe.

Ante este panorama, Emiliano Insúa pica en punta para ser el reemplazante de Piovi contra Unión. De hecho, él fue quien ingresó en su lugar ante Sarmiento. Lo que deberá definir Gago es si vuelve a apostar por una línea de cinco defensores, o bien, regresa a los cuatro hombres en el fondo -en este caso, el juvenil Tomás Avilés saldría y la zaga central sería Galván-Insúa-.

Por otro lado, la práctica del lunes empezó en el gimnasio, y los que jugaron más de 45' vs. Sarmiento hicieron trabajos aeróbicos en cancha auxiliar, mientras que el resto, pasadas y fútbol reducido. Además, Maxi Moralez trabajó a la par luego de su molestia y volverá a estar a disposición de cara al duelo con el Tatengue del viernes.