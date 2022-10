Ricardo Gareca es el elegido por la nueva dirigencia

Es sabido que Falcioni no es del gusto de la agrupación que ganó las elecciones del último domingo y, si bien el equipo venía en levantada, la derrota con Central Córdoba de Santiago del Estero en la Liga Profesional aceleró la búsqueda de un reemplazante para fin de año.

En ese contexto, Gareca es el elegido para comandar el equipo en 2023, por lo que el Tigre podría tener una segunda etapa en el club de Avellaneda.

"No descarto la posibilidad de algún día dirigirlo. Es el club donde me retiré (como jugador)", declaró hace cinco años Gareca, que se encuentra libre tras su paso por el seleccionado peruano.

Además de cerrar su etapa como futbolista en el "Rojo" en 1994, el ex director técnico de Vélez volvió en 1997 pero para sentarse en el banco de suplentes, en lo que fue su primera experiencia como DT en la máxima categoría tras pasar por San Martín de Tucumán y Talleres de Córdoba en la B Nacional.

"Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, no lo hubiésemos ido a buscar, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo. Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra o no...", había manifestado Doman sobre la continuidad del "Emperador".