Falcioni y su continuidad: "Tengo contrato hasta julio de 2023"

"Estoy tranquilo por lo que hago. Las estadísticas hablan por sí solas. Si la dirigencia quiere otra cosa está bueno que lo manifiesten en privado. Yo vine a trabajar. La dirigencia nueva deberá tomar decisiones y yo, encantado. Soy empleado y tengo contrato hasta julio de 2023, no hasta final de campeonato. Hemos sacado muchos puntos, les pido que miren las estadísticas", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Y agregó: "Veníamos de cinco victorias seguidas. Hoy perdimos un partido, pero el grupo siguió intentando. Independiente está decimo en la tabla de promedios, creo que hemos cambiado varias cuestiones".

Falcioni resaltó que los dirigentes son dueños "de decidir" el nombre del técnico que quieren para el conducir al plantel profesional y les pidió que de pensar un futuro sin él, que lo manifiesten públicamente.

Sobre la derrota contra el equipo santiagueño, Falcioni se quejó de la actuación arbitral y del penal que no le cobraron a su equipo por una mano en el área de un rival.

"¿Qué quieren que diga del árbitro? Lo vieron todos. El penal fue claro. No sé por qué no lo cobro el VAR. Tampoco las faltas. Pero, no puedo decir nada porque Beligoy se enoja", criticó el Emperador.