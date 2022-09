River: Gallardo anticipó que Solari "estará disponible"

"Si Solari no estuviera en condiciones seguras de jugar, no jugaría. Si yo veo que está bien y suelto, es una posibilidad que juegue. Le tocó salir en el último partido por una molestia, pero por suerte se recuperó bien. Hoy hizo un entrenamiento bien, mañana veremos cómo sigue respondiendo, pero creo que estará disponible para el domingo", expresó el técnico en conferencia de prensa desde el Predio de Ezeiza.

De no llegar en condiciones, el lugar de Solari lo ocupará Esequiel Barco.

Al ser consultado sobre el equipo en general, el entrenador comentó: "Lo tengo, pero no lo voy a dar porque tuvimos una semana con varios jugadores que se estuvieron recuperando de molestias. No me gusta confirmarlo para no darle precisiones al rival".

"Los últimos partidos contra Boca fueron muy disputados. Vamos a tratar de potenciar lo nuestro y sentirnos cómodos como equipo. Nos gusta ir a su cancha, estamos con ganas de jugar el partido y con el deseo de imponernos. Es lo que estoy viendo en nuestros jugadores en la previa", remarcó.

Gallardo sostuvo que "una victoria en el Superclásico puede significar que claramente cualquiera de los dos equipos tengas un envión anímico para la pelea por el título".

Sobre el arbitraje y la designación de Darío Herrera, el Muñeco dijo: "Deseamos que no se hable de los árbitros, que tenga el mejor partido posible porque es lo que queremos todos".

Además, le dejó un mensaje a los hinchas de River: "Es un fenómeno popular el que se vive, llenando la cancha todos los partidos. Más allá de palabras de agradecimiento hacia ellos, debemos brindarnos al máximo en cada partido".

La probable formación de River para el Superclásico sería con: Franco Armani; Andrés Herrera, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Agustín Palavecino; Pablo Solari o Esequiel Barco y Lucas Beltrán.