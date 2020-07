River: hace 25 años Ramón Díaz se ponía el buzo de DT y nacía la leyenda

A ese torneo, al que había clasificado primero el Tolo Gallego al ganar el torneo del 94 y luego Babington con gran campaña en la fase inicial y una eliminación a la Universidad Católica en octavos. River tenía un equipazo y no era casual que 9 jugadores titulares estuviesen jugando la Copa América en ese momento.

En esa búsqueda andaba Ramón que le pidió a Antonio Caliendo que llamara al hermano de Alfredo Davicce, presidente del club, para iniciar las charlas. Lo que Ramón no sabía era que en esos momentos estaban despidiendo al entrenador y que su llamado terminó siendo una salvación para la dirigencia.

La ecuación era: “Tenemos un equipazo, Enzo Francescoli es líder, Astrada el DT en la cancha y la magia de Ortega, solo hay que gestionar eso”. La situación de Babington interna no funcionaba y cuando el ex DT del Globo empezó a pensar la pretemporada le dieron la mala noticia.

Fue César Traversone quien fue a buscar al "Inglés" tras la salida de Gallego a fines del 94 y él mismo tuvo que despedirlo. Los insultos de Babington en la confitería el Águila se escucharon hasta en la vereda. Dos días después, entre el 5 y 6 de julio la mesa chica que integraban el propio Traversone, Davicce, Jorge Arias y Ricardo Grosso recibió la noticia de la llegada de Ramón y sus ganas de jugar. Tenía 35 años y estaba en actividad. Davicce sorprendió y a pedido de su hermano dijo: “Lo ponemos de DT, nos fue bien con Passarella y Gallego que debutaron acá, conoce el club y podemos conducir también nosotros”. La sorpresa no se tradujo en negativa y lo llamaron a través de Caliendo.

ramon entrenando a francescoli burgos amato ortega y sorin.jpg

Ramón, que no tenía en mente ser DT y que no tenía ni el carnet para hacerlo, se dio cuenta de que no podía decir que no.

Así, el 8 de julio de 1995, hace 25 años, Alfredo Davicce le daría el sí a Ramón Díaz y le anunció que el 10 de junio debía iniciar los entrenamientos. En esos dos días armaron el grupo de trabajo que le duraría poco tiempo y sólo Omar Labruna lo acompañaría hasta el final de esa etapa y de la siguiente.

“Fue un error haber contratado a (Carlos) Babington, debimos haber buscado un interinato tras la salida de (Américo) Gallego, pero ya está ahora intentaremos que Ramón Díaz pueda ser habilitado para estar en el banco porque aún no tiene el carnet”, dijo en ese momento Davicce.

A fines de junio y tras jugar una serie de amistosos de pretemporada ante la selección uruguaya, Babington fue despedidoy asumió de manera interina Hector Pitarch que dirigió al equipo en un torneo de invierno disputado en Mendoza. Esos días feroces acabaron con Ramón Díaz en una pretemporada armada a los tumbos en el Monumental con un plantel diezmado. La Copa América había desvalijado al plantel.

La decisión fue tan abrupta que el primer cuerpo técnico se armó de apuro. Al primero que llamaron fue a Omar Labruna, que lo acompañaría en todo el proceso, se sumó el profe Rodolfo Valgoni, convocaron al actual médico de Independiente, Gustavo Ríos, recomendado por Jorge Bombichino y se incluyó a quien era entrenador de la reserva, José Luis Pavoni.

ramon con enzo y gallardo.jpg

Desde sus concentraciones con la selecciones de Argentina y Paraguay, Germán Burgos, Ricardo Altamirano, Leonardo Astrada, Sergio Berti, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli y Celso Ayala, se anoticiaban sin entender mucho lo que pasaba.

El día del anuncio de Ramón, de la que esta semana se cumplen 25 años, Argentina le ganaba 2-1 a Bolivia en el debut de esa Copa América que luego ganaría Uruguay con Enzo Francescoli como el mejor jugador del torneo.

Coincidencias no menores, ese mismo día, en el país asumía su segunda presidencia Carlos Menem, hincha de River, riojano y amigo personal de Ramón Díaz a quien saludaría y apoyaría desde el inicio de la gestión. Así, el Pelado arrancaba unos horas después con jugadores a los que había tenido de compañeros en el 91 como Walter Silvani, Carucha Corti, Hernán Díaz y Javier Sodero y con la mira puesta en el Apertura de ese año y los cuartos de finales de la Copa Libertadores que se iban a iniciar el 26 de julio en el primer cruce ante el Vélez de Carlos Bianchi.

ramon campeon libertadores 1.jpg

Ramón Díaz tuvo un inicio complejo, era tomado para las cargadas en los programas de TV, sus gestos eran emparentados con la inexperiencia pura y a los pocos meses su continuidad se puso en juego. Lo mismo ocurriría a fines de ese año, a inicios del año 96, e incluso luego de la obtención de la Copa Libertadores y la Supercopa en 1998.

ramon y cavenaghi campeon 2014.jpg

Pero los éxitos los sostuvieron y ni la difícil convivencia con jugadores de peso como Francescoli, Astrada, Hernán Díaz y Burgos entre otros le impidieron armar y hacer brillar uno de los equipos más importantes de la historia y que aun hoy es recordado por aquel tricampeonato en la temporada 96-97. Su racha ganadora seguiría en las etapas posteriores por las qué pasó en el club donde es uno de los próceres más amados.

ramon en bombonera.jpg

TODOS SUS NÚMEROS Y LOGROS

Torneos locales ganados: 7 (Apertura 96, 97 y 99, Clausura 97 y 2002, Torneo Final y Copa Campeones 2014)

Torneos internacionales ganados: 2 (Libertadores 96 y Supercopa 97)

Partidos dirigidos: 368

Partidos ganados: 185

Partidos perdidos: 86

Partidos empatados: 97

Goles anotados: 636

Torneos locales jugados: 18

Torneos internacionales jugados: 15

Como jugador de River obtuvo los Metropolitanos del 79 y 80 y los Nacionales del 80 y el 81. Regresó en 1991, ganó el Apertura y fue el goleador.