River: la decisión de Demichelis pensando en el Superclásico

Demichelis decidió darle el lunes libre al plantel Millonario, para reencontrarse así el martes en River Camp y empezar a perfilar el que será el partido más importante del semestre para el club de Núñez, que a diferencia del Xeneize, ya no compite en Copa Libertadores ni Copa Argentina.

La semana previa al Superclásico siempre es especial pero intensa, pero este año River enfrenta una previa más caliente de lo que venía acostumbrado en los últimos años. El DT es muy cuestionado y observado por la lupa, no solo por los irregulares resultados y los rendimientos que dejan mucho que desear, sino también por armados tácticos llamativos, cambios desacertados y una pésima racha de visitante.

gonzalo pity martinez river.jfif Gonzalo Martínez, la única buena noticia de RIver: 'Pity' volvió ante Banfield y está disponible para el Superclásico.

El propio Micho abrió el paraguas al asegurar que irán "a ganar a La Bombonera" pero dejando en claro que es "algo que River no logra hace bastante". Sin embargo, no hay excusa que valga: el Millonario necesita ganar el clásico, sobre todo teniendo en cuenta que Boca tiene la cabeza en la serie de semifinales de Copa Libertadores con Palmeiras.

En ese sentido, tanto DT como futbolistas deberán trabajar mucho en la semana para mejorar la imagen dejada en el Florencio Sola -donde Franco Armani fue la única razón por la cual River no perdió contra Banfield- y de visitante en general, y de allí la decisión de Demichelis de liberar por un día al plantel para que descanse y renueve energías.

Por otro lado, son varias las cuestiones con respecto al equipo que deberá resolver: si sostiene a Santiago Simón de lateral derecho, si juega Enzo Díaz o Milton Casco por izquierda, si vuelve Rodrigo Aliendro -y de ser, quién sale-, y quién juega de centrodelantero. Aspectos que se irán definiendo con el correr de la semana.

Las frases destacadas de Martín Demichelis en conferencia de prensa

"La defensa el partido anterior hizo un gran partido y hoy dentro de esa superioridad que tuvo Banfield en el segundo tiempo, hay que revisar el mecanismo y el funcionamiento para corregir errores. Hoy nos tiraron 15 córners, teníamos una debilidad en eso y los defendimos. Hay que seguir trabajando en todos los detalles".

"Cabe destacar por qué Franco Armani es el único campeón del mundo del fútbol argentino, porque tantas veces fue analizado tantas veces por un error que comete un arquero, que lamentablemente terminan en gol. Hoy demostró por qué es uno de los campeones del mundo".

"Santi Simón tiene todas las condiciones para convertirse en un gran lateral derecho. Hay que darle continuidad para que pueda crecer. Es de la casa y hay que ayudarlo. Va a triunfar acá y en el exterior".

"El martes empezaremos a trabajar una semana particular, importante, con todos los jugadores a disposición. El plantel tiene una muestra de carácter para con todos los momentos importantes del club así que no tengo dudas de que trabajaremos con una armonía y muchas ganas de ir a ganar a La Bombonera, que hace mucho que no se consigue, River lo merece y vamos a trabajar para eso".

"Vamos a redoblar esfuerzos y trabajar para ganar en La Bombonera. Vamos a estar muy predispuestos al sacrificio, al esfuerzo, al entrenamiento y a la disciplina que eso conlleva y no tengo dudas de que vamos a estar preparados para la situación".

"Está claro que no arrancamos como lo deseamos en la Copa de la Liga, perdiendo dos de los primeros partidos. Arrancamos sin los dos centrales titulares del torneo anterior, Leandro (González Pírez) y Paulo (Díaz), lesionados, Rodrigo (Aliendro) también lesionado y se vendió a Lucas Beltrán. Son cuatro piezas".

"Quizás falta más minutos cuando uno hace cambios para encontrar el mejor de los funcionamientos. El torneo anterior empezamos a ser nosotros en la sexta fecha, en este nos está pasando más o menos lo mismo. Vamos a tratar de trabajar para mejorar todo".