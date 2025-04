Oficial: la programación de la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura

Los clasificados de la Zona A se definirán este viernes en el inicio de la jornada. Habrá ¡cuatro partidos! en simultáneo desde las 15.30: Banfield (15°) vs. Central Córdoba (10° en la tabla), Independiente Rivadavia (6°) vs. Defensa y Justicia (9°), Argentinos (2°) vs. Estudiantes (8°) y Racing (6°) vs. Newell's (11°). Más tarde, a las 18, Unión recibirá a Belgrano (los dos llegan sin chances de clasificarse).

Por su parte, Boca, ya clasificado y en busca de asegurar su primer lugar (le lleva dos a Argentinos), se medirá con Tigre, el domingo a las 18 como visitante, en el debut de Mariano Herrón como entrenador interino luego de la salida de Fernando Gago tras la dolorosa derrota en el Superclásico con River.

Por su parte, la Zona B del Apertura se definirá el sábado. A las 16, habrá tres partidos en simultáneo: Deportivo Riestra (5°) vs. Godoy Cruz (8°), Talleres -12°- vs. Instituto -9°- (en un duelo que paralizará Córdoba) y Sarmiento (10°) vs. San Lorenzo (4°). Más tarde, a las 18.30, Rosario Central e Independiente disputarán el gran mano a mano por el primer puesto del grupo (el Canalla le lleva tres puntos).

Por su parte, River -que llegará con el envión de haber ganado el Superclásico y marcha tercero en la Zona- recibirá a Vélez el domingo a las 20.30, en el Monumental. El equipo de Gallardo se quiere asegurar el tercer puesto y ver si alcanza el segundo, dado que disputará de local el playoff el equipo mejor clasificado en su zona.

Viernes 2 de mayo

15.30: Banfield vs. Central Córdoba (SdE) (Zona A)

15.30: Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia (Zona A)

15.30: Argentinos vs. Estudiantes (Zona A)

15.30: Racing vs. Newell's (Zona A)

18.00: Unión vs. Belgrano (Zona A)

Sábado 3 de mayo

16.00: Deportivo Riestra vs. Godoy Cruz (Zona B)

16.00: Talleres vs. Instituto (Zona B)

16.00: Sarmiento vs. San Lorenzo (Zona B)

18.30: Rosario Central vs. Independiente (Zona B)

21.00 Huracán vs. Barracas Central (Zona A)

21.00: Atlético Tucumán vs. Lanús (Zona B)

Domingo 4 de mayo

15.30: Gimnasia vs. Platense (Zona B)

15.30: San Martín (SJ) vs. Aldosivi (interzonal)

18.00: Tigre vs. Boca (Zona A)

20.30: River vs. Vélez (Zona B)