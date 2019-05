El "¿quién sos?" del Pipa Benedetto a Sandoval a la vista de todos causó mucho malestar, y el defensor se refirió a lo sucedido: "Uno se tiene que bancar esas cosas".

Embed "¿QUIÉN SOS?"#CopaSuperligaxFOX | El fuerte cruce entre Benedetto y Sandoval y las palabras del Pipa para el defensor de Argentinos Juniors. pic.twitter.com/ujMA2biBgz — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 19 de mayo de 2019

Luego, Sandoval aclaró que en ningún momento intentó lastimar al 9 de Boca: "Desde que me inicié me enseñaron a levantar los brazos a la hora de ir arriba con el impulso. No fui a pegarle, pero dejé los brazos arriba y al saltar antes, le choco la cabeza. Pero no es con la intención de lastimarlo ni mucho menos".

ADEMÁS:

La reacción de Benedetto contra un jugador de Argentinos: "¿Quién sos?"

Da gusto ver jugar a Tigre

"Messi hay uno solo..."

Claudio Spinelli, delantero de Argentinos, fue mucho más picante que Sandoval a la hora de hablar de la actitud polémica del Pipa Benedetto y le pidió más "humildad" al 9 de Boca.

"No hay que olvidarse de donde se viene. Messi hay uno solo. Creo que hay que tener un poco de humildad a veces", soltó el punta del Bicho, caliente con el "¿quién sos?" de Benedetto a su compañero Sandoval, en declaraciones a TyC Sports.