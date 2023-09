Se viene el Mundial de Rugby: la amplia cobertura de ESPN y Star+

En la previa y durante todo el Mundial de Rugby de Francia, que arrancará el 8 de septiembre, la grilla incluirá partidos en vivo, shows diarios de análisis, documentales y especiales con un contenido de más de 50 horas de producto original para toda América Latina.

La excepcional cobertura pondrá énfasis en el seguimiento diario a los tres representantes de Sudamérica en este décimo Mundial de Rugby que comienza el próximo viernes 8 de septiembre.

Estos tres protagonistas, "Los Pumas" argentinos, "Los Teros" uruguayos y "Los Cóndores" chilenos, debutarán el 9, 10 y 14 de septiembre respectivamente.

Además de la producción de la transmisión de los partidos del campeonato (los 48 encuentros podrán verse por STAR+), PEGSA es productora del ciclo especial "FACTOR H" con Juan Martín Hernández y realizará shows de análisis diarios durante los 51 días de la competencia con todo el equipo de ESPN "SCRUM".

Producido por PEGSA y disponible por STAR+, FACTOR H, de la mano de Juan Martín Hernández, incluye ocho entrevistas de larga duración con referentes e importantes protagonistas del mundo del rugby: Gonzalo Quesada, Felipe Contepomi, los jugadores argentinos Juan Imhoff y Marcos Kremer; Fabien Galthié, Johnny Sexton, y al excapitán de Los Pumas y presidente de PEGSA, Agustín Pichot.

Mundial de Rugby.jpg Juan Martín Hernández y Agustín Pichot.

En la entrevista de Hernández a Agustín Pichot, los dos astros del rugby se convergen en una imperdible charla llena de guiños, confesiones y anécdotas.

El excapitán de Los Pumas contó sus inicios en el equipo albicelestes, su paso por cuatro mundiales, su rol como líder, su visión sobre el rugby actual, cómo ve al seleccionado de Michael Cheika y el impacto de este deporte en la sociedad.

"Creo que la personalidad y el liderazgo se van perfeccionando, vas creciendo y vas aprendiendo un montón. Aprendí increíblemente del líder de 16, 17 años. Me tocó ser jugador de Los Pumas muy chico entonces, y ahí me costó el roce con los más grandes y fue un aprendizaje también", destacó Pichot en la entrevista con Juani Hernández.

"Si vos me preguntas a mí cuál es el éxito de ser un buen líder es lograr que todos los demás logren su mejor versión: la mejor versión de ellos y tratar de que la tuya también. Después está el otro liderazgo que es el de afuera la cancha, que es más complejo. Elegir los jugadores que tienen que jugar, que fue lo más difícil que me tocó hacer en mi vida", confesó el excapitán de Los Pumas.

Pichot, quien formó parte del plantel del seleccionado argentino de rugby desde 1995 hasta el 2007 además reveló: "Yo tuve la suerte y estoy convencido de que no me marcó un Mundial solo, sino que fueron los cuatro en uno. No podría haber pasado nada de lo que pasó en el éxito del 2007 si no hubiese vivido todo lo que viví. Parece como que la historia estaba escrita para que pase de esa forma, en uno sufrí como un perro, en otro disfruté como un nene, en otro me frustré como un caprichoso, y el último, gracias a todos esos, logramos, no logré, logramos tener un gran equipo".

Por otro lado, cuando Juani Hernández le pidió su opinión sobre el seleccionado actual dirigido por Cheika, Pichot dijo: "Me encanta, me inspira un montón. Los veo y me encanta cómo juegan, lo que transmiten. Tienen el balance perfecto entre juventud y madurez".

Para una cobertura integral de este Mundial, la productora liderada por Pichot, PEGSA, viajará a Francia con el reconocido equipo de "SCRUM", conformado por los periodistas especializados Alejandro Coccia, Martín Altberg, Ramiro Conti, Trinidad Bavio, Andrés Airaldi (Uruguay) y Mario Sabag (Chile) y los analistas/ex jugadores de Los Pumas Juan Martín Hernández, Diego Albanese, Gonzalo Tiesi y Marcelo Bosch.

Los especialistas y expertos irán acompañados de un grupo técnico y producción de 11 profesionales de PEGSA junto a un sofisticado equipamiento tecnológico con cámaras 4K para ofrecer la mejor experiencia en transmisión.

Mundial.jpg Ilusión en marcha. Los Pumas se preparan para el Mundial de Francia.

Desde el lunes 4 de septiembre, semana del inicio del Mundial de Rugby, PEGSA realizará desde Francia "SCRUM MUNDIAL", un programa diario en vivo y en directo exclusivo para STAR+ y para ESPN, que contará con todo el análisis de la mano de los expertos.

Las ediciones se emitirán desde tres locaciones distintas en estudios preparados especialmente para el show: el estudio central en Le Baule, sede de Los Pumas, el estudio en Avignon donde Los Teros hacen base, y el estudio en Perros Guirec donde Los Cóndores de Chile tienen su predio.

Los días lunes, a partir del 11 de septiembre, el equipo se reunirá en un estudio en París desde donde se emitirá en horario prime time por STAR+ y por ESPN "EQUIPO SCRUM", un show gala de una hora de duración con el equipo de Scrum Mundial con un debate de todos los encuentros y que además contará con la participación especial de Pichot.

Por otro lado, PEGSA realizará la cobertura para ESPN y STAR+ de los partidos más importantes del mundial de rugby: todos los encuentros de Argentina, Chile y Uruguay, el partido inaugural (Francia vs. Nueva Zelanda), los encuentros de los mejores equipos del mundo de la fase inicial, las semifinales y la final, con relatos y comentarios de Martín Altberg y Alejandro Coccia desde el estadio.

De esta manera, PEGSA ofrece para los amantes de la ovalada la cobertura más completa del Mundial de Rugby Francia 2023 para que disfruten como nunca de un volumen inédito de contenidos referidos a este magnífico torneo.

Sobre PEGSA

PEGSA es una de las más importantes productoras integrales de contenidos orientados principalmente al deporte y al entretenimiento que ofrece innovadores formatos y servicios de alta calidad.

Fundada en el 2011, PEGSA está integrada por más de 600 profesionales de la industria y cuenta con la tecnología más avanzada de producción y post producción. PEGSA es líder indiscutido en la cobertura audiovisual de los eventos más importantes del mundo, transmitiendo en más de 40 países de manera simultánea.

Con oficinas a lo largo de toda América, PEGSA es socio estratégico de Disney Latin America para quien produce contenido audiovisual para todas sus plataformas en toda la región.