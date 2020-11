Sebastián Domínguez habló de la homosexualidad en el fútbol

Sebastián Domínguez habló sobre la homosexualidad en el fútbol

"Es un problema no poder interpretarlo y aceptarlo. Es una deuda grande que tenemos los futbolistas, no estamos viendo lo que pasa en el mundo si seguimos pensando que 'si sos trolo no podes jugar al fútbol'. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es algo serio. Hay que tratarlo con muchísimo respeto y separando lo que es el deporte de una elección de vida. Somos unos cavernícolas para entender lo que pasa. Y no es un problema solo del fútbol argentino, es a nivel mundial", sentenció Domínguez.

Todo comenzó cuando en el programa “90 minutos”, conducido por Sebastián Vignolo, se debatía sobre la decisión del entrenador de Racing, Sebastián Beccacece de echar de la práctica a la mayoría de sus colaboradores, enojado por supuestas filtraciones de información a la prensa que sigue a "La Academia".

En ese contexto, Domínguez relató que cuando formó parte de algunos equipos hubo reuniones entre los futbolistas para tratar de solucionar ese mismo problema y además subió la apuesta al agregar "En el fútbol hay dos lugares de los que no volvés nunca: si sos buchón o si sos homosexual".