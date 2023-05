Superclásico: polémica declaración de Beligoy en la previa y amenaza de Lunati

Es que Beligoy, Director Nacional del Arbitraje argentino, habló sobre las polémicas de la fecha 14 del torneo, entre ellas, dos jugadas que se dieron en el duelo entre Boca y Racing, y que en la Academia reclamaron pidiendo expulsiones a Sebastián Villa y Valentín Barco.

Al ser consultado sobre esas dos acciones puntuales, Beligoy respondió: "De cara a un River - Boca no me voy a poner a opinar a jugadas de ninguno de los dos por respeto a ellos, a sus aficionado y a la mayor contienda futbolística que va a haber dentro de una semana, que es el Superclásico. Opinar de una jugada no es lo que corresponde".

En la misma línea, se refirió a la intervención -o no- del VAR, y explicó: "Nosotros siempre dijimos que no queríamos desvirtuar el fútbol con la tecnología, pero cuando se inicia un proceso, empezás de cero con algo nuevo y pueden aparecer equivocaciones o rumbos distintos que uno va corrigiendo a lo largo del tiempo".

Y agregó: "Ha pasado solamente un año desde la llegada del VAR y estamos convencidos de eso que decíamos antes y lo estamos trabajando cada vez más para que el VAR no desvirtúe un partido de fútbol, no tiene que entrar a cada rato y sí tiene que ingresar para erraron claros y obvios".

El reclamo de todo Racing fue por una acción en la que Valentín Barco va a trabar con Facundo Mura y lo termina pisando con la suela, y un codazo de Villa también al lateral derecho de la Academia. Sí vieron la roja Martín Payero en el Xeneize (se pierde el superclásico) y Juan Nardoni en los de Avellaneda, luego de un tumulto.

La amenaza de Pablo Lunati, ex árbitro y reconocido hincha de River

"Sos de manual Beligoy, espero que no nos caguen como los últimos partidos contra ellos, no me regales nada, no quiero nada de vos, ya lo sabes, peroooooo asegúrate que no nos Caguen. Está avisado CLAUDIO !!!!!!!!!", disparó Lunati en sus redes sociales.

Embed Sos de Manual @FedericoBeligoy , espero que no nos caguen como los últimos partidos contra ellos, no me regales nada, no quiero nada de vos, ya lo sabes, peroooooo asegúrate que no nos Caguen. Está avisado CLAUDIO !!!!!!!!! pic.twitter.com/y1x8NjmVzi — Pablo Lunati (@PabloLunati22) May 1, 2023

Federico Beligoy confirmó quiénes son los árbitros que podrían dirigir el Superclásico

"Por suerte tenemos un grupo de árbitros muy fuerte y consolidado a todo nivel, hay pocos planteles en el mundo que tengan seis o siete árbitros en condiciones de dirigir el próximo partido. Mañana (martes) recién vamos a decidir cuando lleguen todos los informes. Darío Herrera, Facundo Tello y Yael Falcón Pérez son los candidatos. Hay otros de renombre que no pueden dirigirlos porque lo hicieron hace poco", aseguró Federico Beligoy.

Más declaraciones de Beligoy

Sobre el gol anulado a San Lorenzo ante Vélez: "Hernán (Mastrángelo) ve la falta y da el delay de silbato, que está en el protocolo de VAR. Una vez que la pelota entró, sancionó la falta, es parecido al fuera de juego. Después el VAR no encuentra un error claro porque ve un empujón que desestabiliza al defensor de Vélez. Es la decisión que se tomó el campo y nosotros acompañamos esta decisión".

Sobre los polémicos dichos de Pablo Vegetti, delantero de Belgrano de Córdoba, quien le apuntó al arbitraje tras la derrota con Independiente por los dos penales en contra: "Fue una buena elección la de Herrera porque el partido con Racing fue todo absolutamente claro. Dirigieron bien adentro y afuera, y ayer hicieron lo mismo. Si uno quiere opinar está en todo su derecho. Si alguno hizo declaraciones fuera de lugar serán sancionados si el Tribunal de Disciplina lo decide".