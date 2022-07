Tevez: "Los clásicos hay que ganarlos"; y si pierden...

Embed Carlos Tévez habló en conferencia de prensa previo al clásico entre Rosario Central y Newell´s:



"Sé que es importante para el hincha pero no me va a cambiar un resultado" pic.twitter.com/TiL8r1rO16 — TyC Sports (@TyCSports) July 20, 2022

Luego, dijo de este partido que "sé que es importante para el hincha" pero que "igual no me va a cambiar ningún resultado, porque estamos formando una base solida que creemos que va a servir para un futuro". Mientras que en cuanto a Newell's, destacó que "tienen buena altura, muy buena pelota parada. Creo son las herramientas que tienen para hacer daño" y luego diferenció a su equipo del rival: "Por lo que vi, por su idea, no va a proponer. Nosotros sí vamos a proponer, somos locales". Además, minutos después, tiró: "Que recuerde me fue bien contra Newell's como jugador, esperemos seguir así (sonrío)".

“Nosotros trabajamos siempre pensando en Central. Uno está atento a lo que el otro equipo puede hacer, pero lo que buscamos es siempre la identidad propia. Y en esa búsqueda tratamos de manejar un partido, pero lo intentamos apostando al mejor juego, el mejor rendimiento de cada jugador. No llego con mi equipo ideal, no es fácil tenerlo en el fútbol argentino, por eso muchos técnicos fueron despedidos. Pero buscaremos ganar el partido, de la mejor forma", continuó el entrenador del Canalla.

En cuanto a la faceta ofensiva de su equipo de menor rendimiento que la defensiva, Tevez analizó: "Crear situaciones, creamos. Hay equipos que crean una sola y la convierten. De Gimnasia a Independiente creamos muchas situaciones. Contra Independiente, si entraba la de Jony (Candia) o la de Gino (Infantino), el partido era otro, se abría y era diferente. Creo que las situaciones las tenemos, pero lo que nos falta es concretarlas”.

Carlitos no confirmó el equipo: “El equipo no lo puedo dar porque primero se lo voy a dar a mis jugadores, pero no va a haber nada de otro mundo”. Y agregó: “Acá lo importante es que estamos convencidos del partido que vamos a hacer, para lo cual debemos mantenernos siempre enfocados y tranquilos porque preparamos un partido para hacer lo mejor posible. Después, obviamente que el juego trae un montón de consecuencias, pero nosotros tenemos que estar preparados para sacarlo adelante”.

Por último, Tevez habló de Pablo Pérez, con quien fue compañero por años en Boca y hoy es capitán de Newell's y será su rival este jueves: “Pasamos muchas cosas juntos y la verdad es que me genera alegría enfrentarlo. El fútbol nos lleva a enfrentarnos, pero pasamos momentos hermosos y solo tengo elogios. Es una persona que me enseñó mucho, que tiene uno valores increíbles y que en momentos difíciles de mi carrera fue uno de los pocos que sacó el pecho por mí y le voy a estar agradecido toda la vida".