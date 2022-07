Increíble momento del fútbol femenino de UAI Urquiza ¿Cómo lo logra?

Leandro Iglesias, DT de UAI Urquiza.jpg

"Este presente se comenzó a gestar en 2020 en plena pandemia. Germán Portanova y Ricardo Pinela, quienes eran los técnicos de Primera, cambiaron el plantel y tuvieron una muy buena elección de jugadoras: Catalina Ongaro, Jazmín Allende, Romina Núñez (goleadora del actual torneo con 13 tantos que acaba de marcharse a León de México) y podría seguir. Después, hubo mucho trabajo y banca al proyecto, al entender que cuando trabajas con gente joven son dos o tres años de laburo para sacar grandes resultados. En 2020 sabíamos que ese año no era, ni el 2021, sino el 2022", contó Iglesias, quien en 2020 era el técnico de la Reserva y ayudaba a Portanova y Pinela. Hace un año, tras la asunción de Portanova en la Selección Argentina, fue designado para dirigir la Primera.

El Furgón, integrado por jugadoras talentosas entre las que hay algunas que juegan en la Selección Argentina, es un equipo completo. Tiene una enorme defensa y un ataque letal que también refleja los números: ¡marcó 64 goles y solo recibió 7 en los 16 encuentros que lleva este año! Hay habilidad para sacarse a una rival de encima (como la delantera Catalina Primo), son fuertes en las pelotas aéreas (como la defensora Marina Delgado, por ejemplo) y tienen buenas jugadas preparadas, que en este primer semestre fueron ejecutadas por la buena pegada de Romina Núñez. Ahora, Iglesias deberá encontrar otra especialista. Y hay que mencionar las hermosas definiciones de Daiana Falfán.

"Este equipo por las características de las jugadoras es agresivo en ataque", explicó el técnico, quien tiene la filosofía de no imponer una idea, si no primero ver el plantel que tiene y elegir la más conveniente. Por esa adecuación y el convencimiento que tiene se siente representado por el Cholo. "Simeone ha tenido equipos de no tanto nivel en Atlético Madrid cuando empezó, en San Lorenzo y en Catania donde hizo campañones. Se adapta. Yo no veo a Guardiola dirigiendo a Estudiantes de La Plata", dijo Iglesias, quien jugó en las Inferiores de Vélez, Lanús y Argentinos Juniors y de todas maneras admira a Pep y otros entrenadores: "Me gusta el manejo de grupo de Ancelotti, cómo maneja a tipos tan importantes. Mourinho es un tipo muy ganador y le saca lo mejor al jugador, Klopp es un artista del contragolpe y Guardiola de los ataques con tenencia".

uai urquiza - copia.jpg

Después, Iglesias destacó: "Es un equipo que va a buscar el partido y que si consigue dos goles va a ir por el tercero, no se va a meter atrás". Y volvió a remarcar: "Es lo que pretendo por las jugadoras que tengo". "Les expreso que hay que salir de la cancha vacías, que hay que darlo absolutamente todo. Podemos ganar, empatar o perder, pero si están convencidas de que pueden ganar, que por suerte lo están, tenemos muchas chances de lograrlo porque el nivel futbolístico es muy bueno y trabajamos muy duro", confesó el mensaje que les baja a sus jugadoras y agregó: "El grupo entrena muy bien y se llevan muy bien que es importante. Es realmente un placer trabajar con ellas".

El DT, que es profesor de Educación Física y trabaja tres veces a la semana en dos secundarios, le da mucha importancia a la mentalidad por un problema que ve en el fútbol femenino. "Le pasa en general a la futbolista que cuando le sacan dos goles de ventaja, se pincha, es como que dice: 'ya está'. Se van de partido y quizás faltan 30, 35 minutos. Y si el rival te sigue atacando, te va a seguir haciendo goles... Pero, de a poco va cambiando", analizó Iglesias, quien dirige desde los 13 años y es simpatizante de Racing, ¡aunque en su foto de perfil de Instagram está en la cancha de Independiente! "Sé que es medio contradictorio (risas). Es que me gusta demasiado el fútbol, lo que me apasiona es el juego", explicó la razón.

También, Iglesias manifestó una situación de machismo que se sigue dando en el fútbol femenino: "El público a veces insulta o grita a las árbitras frases como 'andá a lavar los platos'. Y lo he escuchado en Inferiores. Hay que empezar a pararlo ahora". Después, dijo que "haciendo las cosas muy bien en el club, con mucha sed de hambre y de ganar cosas de las futbolistas" equivalen o mejor dicho, le ganan a otros cinco o seis clubes que tienen presupuestos más grandes que ellos, como Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo.

UAI Urquiza, que nunca ha llegado en el fútbol masculino más alto que la B Metropolitana (donde se encuentra ahora), podría ser tranquilamente considerado como el tercer club grande del femenino. Es que ha sido cinco veces campeón de Primera División, solo menos que Boca y River. "Si vamos a los resultados deportivos de los últimos 10 años, para mí la UAI es lejos el mejor del país", sacó chapa Iglesias, que sueña con que su equipo logre este año la sexta estrella. "Estoy ilusionado y obvio que veo la tabla, los técnicos que dicen que no, mienten, no les creas, somos todos mentirosos (risas). Vamos a ir para adelante siempre, somos conscientes de que hemos hecho un semestre impresionante y tenemos la ilusión... Pero si no se nos da, tampoco será una frustración porque lo estamos dando todo y tendremos esa tranquilidad".