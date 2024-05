Todo encaminado para que Sergio Romero renueve en Boca: hasta cuándo será su contrato

De esta forma, Boca se aseguraría por un tiempo prudencial tener cubierto un lugar clave. Dentro de los seis jugadores que finalizan su vínculo en diciembre, el futbolista con pasado en la Selección es una de las grandes prioridades a retener.

En un diálogo con Desde La Boca, la revista oficial del Xeneize, Romero anticipó su futuro: "La verdad es que no lo descarto. Acá hay cosas que están muy bien y no sé si las valoramos lo suficiente. Por ejemplo, en el tema de la salud: la atención y el trato de los médicos son difíciles de ver en otros lados".

"Chiquito" recordó su llegada a la institución y destacó: “Llegué en plena recuperación de una lesión y me trataron de maravillas, sin apurarme, respetando mis tiempos. El Dr. Jorge Batista es un fenómeno. Antes del Mundial 2018 tuve que operarme y lo hice en el exterior. Me equivoqué: tendría que haberlo hecho acá". Y sentenció: "Acá llevo más de 60 partidos en poco más de 15 meses. Creo no haber jugado esa cantidad en los cinco años anteriores. Y lo disfruto".

Los contratos que restan negociar son el del mediocampista Pol Fernández y los delanteros Edinson Cavani y Darío Benedetto, aunque este último tiene un pie afuera del club.

Mientras que Nicolás Valentini, quien no llegó a un acuerdo y quedó "colgado" luego de no aceptar la renovación. Por su parte, el arquero Javier García, que no se sabe qué le deparará le futuro después de diciembre.

El jugador de Huracán que quiere Diego Martínez

Diego Martínez ya piensa en cómo reforzar a su equipo en el mercado de pases que inicia en junio y posó sus ojos en el mediocampista chileno Rodrigo Echeverria, quien actualmente juega en Huracán.

En la recta final del primer semestre del año, el director técnico boquense ya empieza a analizar que puestos reforzar para la segunda parte del 2024 y su primer interés concreto está en un viejo conocido: el chileno Rodrigo Echeverria, volante defensivo de Huracán que Martínez lo conoce bien de su paso por el club de Parque Patricios.

El futbolista de 29 años está a préstamo en Huracán desde Everton de Viña del Mar y el “Globo” posee una opción de compra de 500 mil dólares por el 80 por ciento del pase que ejecutará en este mercado de pases y, ni bien se convierta en patrimonio de Huracán, pasará a tener una cláusula de recisión de 6 millones de dólares. Echeverría llegó a Parque Patricios en junio del año pasado por pedido expreso del hoy entrenador de Boca.

Martínez pensó en Echeverría como refuerzo debido a que, tras su posible participación en la Copa América y en los Juegos Olímpicos de París con la Selección argentina, Ezequiel Fernández tenga los días contados en el “Xeneize” y una jugosa oferta podría llevárselo a Europa.

Si bien el objetivo es el chileno, la complejidad de su llegada radica en el cupo de extranjeros ya que Boca tiene cinco de los seis disponibles y Martínez deberá evaluar si prioriza usar ese último cupo para Echeverría u otra opción que aparezca en el camino.