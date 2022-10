Turismo Carretera: final polémico en San Nicolás y nuevo líder

Embed #TurismoCarretera La maniobra que termina definiendo la carrera de San Nicolás a favor de #Urcera... ¿Está bien sancionado #Werner o ambos tocan la zona pintada para transitar la primera curva? Para los Comisarios solamente Mariano se excedió... Que piensan? @ElfantasmadelT3 pic.twitter.com/FlBPExkRQd — Diego Zárate (@diegozarateof) October 30, 2022

Para Urcera, fue una carrera espectacular

"Fue una carrera espectacular para nosotros como equipo y para mí en lo personal", expresó el ganador, quien se refirió a la polémica: "Estaba seguro de la victoria, pero hasta que los comisarios no me dijeron que había ganado, tenía incertidumbre. Es claro que la maniobra que hizo Werner no se podía hacer. Los mismos comisarios lo hablaron en la comisión de los pilotos. Me parece que los comisarios actuaron de forma acertada".

Por su parte, Werner llegó a festejar de manera eufórica con la gente de Ford tras llegar primero, antes del reclamo de Torino que los comisarios dieron por correcto. Y, por otra parte, Juan Cruz Benvenuti, también de Torino, quedó tercero y completó el podio.