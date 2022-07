Utilizan por primera vez cámaras corporales en un partido de fútbol

Durante el encuentro, disputado en la cancha del estadio Rhein Energie, dos futbolistas del Colonia, Timo Hübers y Tim Lemperle, portaron dos chalecos equipados con "BodyCams", mientras que otros saltaron al terreno de juego con micrófonos, así como con suelas especiales en los botines para captar diversos datos de seguimiento.

jugadores camara corporal.mp4 Un gol del delantero del Milan Giroud registrado con la cámara corporal

Entre las escenas grabadas con el novedoso dispositivo se destacan los goles anotados por el delantero francés del Milan, Olivier Giroud, que abrió el marcador en el minuto 15, y definió sutilmente por encima del arquero para marcar el segundo gol del "rossoneri" en el minuto 36.

"Me costó un poco acostumbrarme a llevar la cámara en el cuerpo, ya que hacía bastante calor por debajo. No me limitaba, pero se notaba que la llevaba", comentó Hübers después del partido.

futbolistas camara corporal.mp4 Los futbolistas Timo Hübers y Tim Lemperle portaron los dispositivos

Por su parte, Kingsley Ehizibue señaló que "no sentía el micrófono que llevaba. Creo que algunas de las innovaciones de hoy son bastante interesantes para los aficionados".

Los dispositivos, desarrollados por la empresa MindFly, forman parte de las nuevas tecnologías del llamado "Juego de la Innovación", que actualmente está siendo probado en el torneo amistoso de la Telekom Cup. Según señaló la firma, el objetivo es brindar al espectador una perspectiva en primera persona de las acciones a nivel de cancha.

"El uso de MindFly en el fútbol lleva la emoción del campo a los aficionados. Nuestros chalecos ligeros de IA están diseñados para mantener el rendimiento del jugador y sentirse como si estuvieran usando un chaleco con GPS, y los atletas se olvidan de que lo están usando después de unos minutos", explicó uno de sus creadores.