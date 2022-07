Video: el golazo de Benjamín Agüero en las inferiores de Tigre

El delantero se luce en las inferiores de Tigre y esta vez compartió en sus redes sociales uno de los golazos que le marcó a Huracán, a pura gambeta y definición para recordar a los grandes futbolistas de su familia.

El adolescente de 13 años juega con la camiseta número 9 del Matador de Victoria y en el gol que compartió en una de sus historias de Instagram, se destacó el control con la pierna derecha y la definición de zurda luego de eludir al arquero rival.

4f_VNTVTwZCrxFfd.mp4

El Kun Agüero, quien tuvo que retirarse prontamente de la práctica profesional del fútbol por un problema de salud, expresó su exigencia para la carrera que comienza su hijo.

"Fue a Tigre por que va su mejor amigo, así que fue ahí. Cuando quedó lo felicité y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta, comentó el Kun.

Y agregó: "Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico? Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va".

Benjamín Agüero es hijo del Kun y de Gianinna Maradona cuando ambos tuvieron una relación amorosa durante cuatro años, de 2008 a 2012.