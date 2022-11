Walter Otta reemplazará a Facundo Sava en Patronato

La institución bonaerense, a través de un comunicado en sus redes oficiales, informó que el DT cordobés, de 48 años, dejará su lugar en el "Pincha", a partir de que la oferta económica realizada para que permanezca en el cargo "no alcanza con la que recibió el cuerpo técnico de parte de Patronato".

La entidad de Caseros agradeció a "Walter (Otta) y su cuerpo técnico por el trabajo realizado, su compromiso y el respeto y, fundamentalmente, por haber realizado una de las mejores campañas en la historia del club" indicó el club, en referencia al hecho de que Estudiantes estuvo a un paso de regresar a Primera División, después de 45 años, tras empatar en la final por el segundo ascenso con Instituto (0-0 y 1-1), lo que le permitió subir al conjunto cordobés, a partir de la ventaja deportiva que contó por su mejor ubicación en la tabla.

"Las puertas de nuestro club siempre estarán abiertas. Les deseamos el mayor de los éxitos en su carrera profesional!", remarcó la institución del partido de Tres de Febrero.

Hace 20 días que Sava anunció su alejamiento de Patronato con el que se consagró campeón de la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores pero con el que, paralelamente, descendió a la Primera Nacional.

En esa oportunidad el Colorado manifestó: "Hoy tomé la decisión de no aceptar la oferta que me hicieron los dirigentes para seguir la próxima temporada en Patronato, pero no tengo más que palabras de agradecimiento para todos". A su vez agradeció "el cariño y el apoyo a jugadores, dirigentes, hinchas y empleados del club".